El arzobispo de Mérida - Badajoz, José Rodríguez Carballo, hospitalizado en Badajoz

El arzobispo de Mérida - Badajoz, José Rodríguez Carballo, se encuentra hospitalizado en el Hospital Universitario de Badajoz. La archidiócesis ha dado a conocer esta noticia a través de sus canales en redes sociales indicando que "se le están realizando una serie de pruebas médicas".

Aunque se asegura que "su estado no reviste gravedad", se desconoce cuáles son las dolencias que han obligado a los servicios sanitarios a ingresar al máximo responsable de la Iglesia de Mérida - Badajoz.

"Se encuentra animado"

En el breve comunicado que ha hecho público la delegación de Medios de Comunicación Social de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz a través de sus perfiles en las redes sociales y en la web de la institución indica que la actitud del arzobispo es buena: "Se encuentra animado", señala la nota.

En este sentido, agradecen a los fieles "las oraciones y el cariño" que están mostrando al pastor de la Iglesia pacense.

Última aparición pública

La última vez que el arzobispo presidió una celebración fue el domingo día 10 de mayo en la parroquia de Santa María la Real (San Agustín). Concretamente, fue la función principal y la misa del romero organizada por la Hermandad del Rocío en Badajoz.

BADAJOZ Fotos del camino simbolico al Rocío 2026 / Santi García / EXT

Rodríguez Carballo fue quien ofició este momento importante para los rocieros.

Perfil de José Rodríguez Carballo

El actual arzobispo llegó a Mérida-Badajoz el 14 de septiembre de 2023 cuando el Papa Francisco lo nombró arzobispo coadjutor junto a Celso Morga. Tomó posesión el 25 de noviembre de ese mismo año en la Catedral de Badajoz y un día después presidió su primera eucaristía en la Concatedral de Mérida.

El relevo completo lo tomó el 29 de junio de 2024 cuando el Papa aceptó la renuncia de Morga por edad. Entonces, Rodríguez Carballo pasó automáticamente a ser arzobispo de Mérida-Badajoz. Desde entonces es el cuarto arzobispo de la archidiócesis desde la creación de la provincia eclesiástica en 1994.

Llegó con un perfil poco habitual para la diócesis, fraile franciscano con una larga trayectoria internacional y vaticana. Durante diez años fue el ministro general de la Orden de Frailes Menores (2003-2013) y después fue secretario del dicasterio vaticano para la Vida Consagrada durante otros 10 años.