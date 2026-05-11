El ayuntamiento de Monesterio instala una caseta en San Isidro para todos los pensionistas

Un año más, el ayuntamiento de Monesterio ha instalado una gran carpa en la pradera de San Isidro, destinada al uso de todos los pensionistas. La carpa se ubica a la entrada del recinto, cuyo terreno ha sido cedido por la Hermandad de San Isidro, y cuenta con WC portátiles, un container, entarimado e incluso, con barriles de cerveza sin alcohol, para los asistentes.

Se trata de un espacio destinado a “todos los pensionistas”, sean o no socios de la Asociación de Pensionistas de la localidad, con el objetivo de que tengan un lugar específico en el que disfrutar de los días de romería, fomentando la convivencia y garantizando la comodidad de las personas mayores de la localidad. La iniciativa busca asegurar que este colectivo pueda disfrutar de la tradición de San Isidro, en un entorno adaptado a sus necesidades.

En este contexto, desde la asociación de mayores, se ha enviado un comunicado a todos sus asociados, en el que se informa que, la dirección de colectivo, “no tiene ninguna responsabilidad en su organización”, y que este espacio puede ser utilizado por “todos los pensionistas”, con lo que “no es exclusiva para socios y socias”. Su presidenta, Cruz Bayón, incide en que, “cada uno de los asistentes tiene que ser responsable del uso y disfrute de las instalaciones y debe considerar la caseta como si fuera suya”.

Autobuses gratis

Como en ediciones anteriores, con la intención de “facilitar” la participación de todas las personas mayores, el ayuntamiento, pone a disposición del colectivo de personas con más de 60 años, autobuses gratuitos a la pradera del Culebrín. Las personas interesadas deben recoger sus tiques en las instalaciones de la casa de la cultura, hasta este martes, 12 de mayo, con precio simbólico de fianza, de 1 €.

Los autobuses saldrán de la parada del Paseo de Extremadura a las 13:00 horas, (jueves, viernes y sábado), y regresarán, desde las inmediaciones de la ermita de San Isidro, a las 22:00 horas. El domingo, día 17, con motivo de la celebración de la misa al Santo en la pradera, la salida se adelantará a las 12.00 horas.

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Además, un año más, con la intención de amenizar la caseta de los mayores, el sábado, día 16, el ayuntamiento financia la contratación de un grupo musical, (Trío Fantasía), cuya actuación se desarrollará entre las 17:00 y las 21:00 horas.