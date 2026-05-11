Emilia Oliva desgranará su obra 'Largo, largo como un camino' en un coloquio abierto

Emilia Oliva presenta su última obra titulada 'Largo, largo como un camino', esta tarde a las 19.30 horas, en la sede de Fundación CB, ubicada en Montesinos 22. Esta actividad, con entrada libre hasta completar aforo, se integra dentro del calendario de encuentros de la Tertulia Pág 72.

La sesión consiste en la exposición de la obra de Oliva y un coloquio posterior en el que pueden participar las personas asistentes. La tertulia literaria constará, según la organización, en hablar sobre la obra que trama "la historia de dos jóvenes a la búsqueda de algo que no saben que sea aquello que ha de durar por toda la eternidad".

Ciclo Tertulia Pág 72.

La organizadora de este coloquio es la entidad Tertulia Pág 72 en colaboración con la Fundación CB. El formato de la tertulia pretende que la autora explique su obra, su constitución de la redacción y los puntos que la divide, para que pueda ser escuchada y más tarde, crear un debate en torno a ella. Este libro, según los organizadores, goza de una versión en audiolibro con la voz de las autoras: "Acerca el universo imaginado a quienes captan la realidad desde otros ángulos, táctiles o sonoros, no necesariamente visuales", mencionan.

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La tertulia literaria Pág 72 es un grupo de escritores y lectores de Badajoz, que se reúne periódicamente para compartir literatura, crear comunidad, convivencia y fomentar la cultura entre sus asistentes. Además, sus sesiones se basan en el diálogo sobre libros de autores locales o miembros de la propia agrupación.