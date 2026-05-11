Fallece un trabajador del Ayuntamiento de Fuente del Maestre (Badajoz) en un accidente laboral

El trabajador del Ayuntamiento de Fuente del Maestre, Diego Pecero Ramas, de 61 años de edad, ha perdido la vida alrededor de las 14:30 horas tras quedar atrapado entre dos camiones en la Avenida Europa. El fallecido desempeñaba funciones de conductor de maquinaria para el consistorio y se encontraba en pleno horario laboral en el momento del suceso.

Despliegue de emergencias

Nada más producirse el accidente, se activó un amplio dispositivo de emergencias para intentar socorrer a la víctima. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron de inmediato efectivos del parque de bomberos de Villafranca de los Barros y Guardia Civil, un equipo del Centro de Salud de Fuente del Maestre, una unidad medicalizada y un técnico del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral.

A pesar de la rápida intervención y de la llegada de una unidad medicalizada, los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del operario, dada la gravedad de las lesiones sufridas al quedar bloqueado entre ambos vehículos.

Investigación en curso

Para esclarecer las causas exactas de lo ocurrido, un técnico del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (CESLA) se ha personado en la zona con el fin de llevar a cabo las medidas y labores pertinentes pertinente. El Ayuntamiento de Fuente del Maestre ha catalogado el suceso como un accidente laboral.

Noticias relacionadas

Condolencias de los vecinos

Por otra parte son ya muchos los vecinos de la localidad que, a través de redes sociales, han expresado su pesar por la pérdida y sus condolencias a la mujer e hijos del fallecido.