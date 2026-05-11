Suceso
Dos heridos graves al despeñarse un turismo tras salirse de la A-5 en Talavera la Real
Los dos heridos, un hombre de 75 años y una mujer de 74, han sido trasladados al Hospital Universitario de Badajoz
Un hombre de 75 años y una mujer de 74 han resultado heridos graves este lunes tras la salida de vía y posterior despeñamiento de un turismo en la A-5, a la altura de Talavera la Real (Badajoz).
Según los datos aportados por el 112 de Extremadura y la Guardia Civil, el accidente se ha producido en torno a las 8.40 horas, en el punto kilómetro 378,600 de la autovía A-5, en sentido Portugal, cuando el vehículo se salió por el margen derecho de la vía y se despeñó.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del CPEI de Badajoz, del parque de Puebla de la Calzada; agentes de la Guardia Civil, personal sanitario del SES con una Unidad Medicalizada de Emergencia, así como una ambulancia de Soporte Vital Básico, Cruz Roja Española y un equipo de emergencia de la A-5.
Como consecuencia del siniestro, el varón de 75 años ha sufrido politraumatismos, mientras que la mujer de 74 años presenta un trauma torácico. Ambos han sido asistidos en el lugar de los hechos y posteriormente trasladados en estado grave al Hospital Universitario de Badajoz.
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