El PSOE pide reforzar la licitación de paquetes turísticos para que Badajoz avance hacia una "comercialización real"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha planteado varias mejoras a la licitación municipal destinada a la comercialización de paquetes turísticos de la ciudad. La formación considera que el pliego parte de una "idea aprovechable", pero necesita mejoras si se quieren lograr "resultados reales y no una acción puntual de promoción".

La propuesta, defendida por la concejala socilista Candi Arce, reclama más garantías de resultados, una segmentación más precisa de los mercados, criterios de calidad en la adjudicación y un seguimiento posterior por parte del ayuntamiento, para que Badajoz "no se quede solo en catálogos y presentaciones".

El contrato prevé cinco paquetes turísticos, un catálogo bilingüe español-portugués, distribución profesional en una red de agencias, campaña digital, dos presentaciones presenciales y memoria final. Sobre el papel, señala, la orientación es "correcta", ya que intenta colocar Badajoz en canales profesionales de venta turística.

Sin embargo, el PSOE entiende que el pliego está bien orientado en la intención, pero es "flojo" en la garantía real de resultados. Tiene una idea razonable -crear producto turístico comercializable para Badajoz y moverlo en canales profesionales-, pero mezcla "objetivos ambiciosos con obligaciones bastante modestas". "Se habla de comercialización, pero buena parte del contrato se queda en difusión, envío de material, presentaciones y métricas de alcance, sin asegurar que esos paquetes acaben incorporados a canales de venta", critica el grupo municipal.

En ese sentido, la concejala valora que el ayuntamiento explore nuevas vías para mejorar la presencia turística de Badajoz, pero cree que el planteamiento debe ser "más exigente", ya que, por 8.499,98 euros, IVA incluido, esta actuación "no puede venderse como una gran estrategia turística de ciudad". "Puede ser útil, pero solo si va acompañada de objetivos claros, seguimiento serio y una evaluación que mire más allá de envíos, clics o asistentes", destaca.

Las siete aportaciones

Entre las aportaciones del PSOE para mejorar el pliego de prescripciones técnicas, el Grupo Socialista defiende diferenciar claramente la promoción de la comercialización. A su juicio, promocionar Badajoz significa dar a conocer la ciudad, mientras que comercializar implica conseguir que los paquetes turísticos estén disponibles, sean ofrecidos por agencias y puedan convertirse en visitas, reservas o ventas. Por este motivo, plantea que el pliego exija evidencias de incorporación del producto a canales turísticos reales y que la campaña digital no se limite a la mera difusión, sino que también esté orientada a la reserva, la consulta o la compra directa.

El PSOE también cree necesario definir mejor los públicos a los que se dirige la actuación. El documento menciona los mercados español y portugués, pero, según la formación, no concreta suficientemente a quién se pretende llegar. Los socialistas advierten de que Badajoz no puede venderse del mismo modo a agencias portuguesas de proximidad, turismo sénior, visitantes interesados en escapadas urbanas, grupos culturales, patrimonio militar, gastronomía, turismo de frontera o viajes escolares.

Otro de los aspectos son los criterios de adjudicación. El pliego concede hasta 85 puntos a la oferta económica y solo 15 a la pertenencia a la red DTI como socio colaborador y optimizador de resultados. Para el PSOE, esa distribución deja demasiado peso al precio en un contrato en el que deberían valorarse también la experiencia, la calidad de los contenidos, la capacidad comercial, el conocimiento del destino, la accesibilidad, la sostenibilidad y los contactos profesionales.

La formación defiende, además, que el Ayuntamiento exija resultados verificables. Considera que no debería bastar con demostrar que el catálogo se ha enviado a una red de agencias o que se han celebrado dos presentaciones. En su lugar, propone utilizar indicadores más útiles, como agencias interesadas, reuniones comerciales, paquetes incorporados a la oferta, solicitudes recibidas, acuerdos alcanzados, canales activados y una previsión realista de continuidad.

En cuanto al contenido de los paquetes, el PSOE reclama una mayor atención al relato turístico de la ciudad y una participación más directa del sector local. Aunque el pliego menciona cultura, naturaleza, gastronomía, compras y escapadas, la formación sostiene que Badajoz necesita un producto con identidad propia y apoyado por quienes después tendrán que hacerlo posible: hostelería, restauración, comercio, alojamientos, guías y empresas vinculadas a la actividad turística.

Productos turísticos coherentes

En este sentido, los socialistas proponen ordenar recursos como la Alcazaba, las fortificaciones, el Guadiana, la frontera, el Casco Antiguo, la gastronomía, la historia compartida con Portugal y la vida cultural en propuestas atractivas, realistas y vendibles. Para el Grupo Municipal Socialista, no se trata solo de enumerar atractivos, sino de construir productos turísticos coherentes y capaces de funcionar en el mercado.

El papel de Portugal es otro de los puntos que, según el PSOE, debe reforzarse. La formación señala que, si una de las presentaciones se celebra en territorio portugués, el pliego debería concretar mejor dónde tendrá lugar, con qué agentes se trabajará y qué seguimiento se hará después. Al tratarse de una licitación de cuantía reducida, los socialistas consideran más razonable apostar por nichos claros, como el mercado portugués de proximidad, el patrimonio militar, las escapadas culturales o el turismo de frontera, que dispersar la inversión en objetivos demasiado amplios.

El Grupo Socialista también reclama que el Ayuntamiento no dé por concluido el trabajo con la entrega de la memoria final. Para el PSOE, esta actuación solo tendrá sentido si después se mantiene un seguimiento municipal mediante el contacto con agencias, la actualización de los paquetes, la coordinación con empresas locales y la evaluación de lo que ha funcionado y lo que no. La formación añade que la iniciativa debe servir también para atraer visitantes durante fines de semana de menor actividad, y no únicamente en fechas de gran afluencia como Carnaval o Semana Santa.

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A juicio de Candi Arce, la licitación puede funcionar como punto de partida, pero no debe quedarse ahí. La concejala socialista defiende que Badajoz necesita trabajar mejor su producto turístico, ordenar sus atractivos y venderse con mayor estrategia. Finalmente, Arce sostiene que la ciudad cuenta con recursos suficientes para aspirar a más, pero insiste en que cada contrato público debe evaluarse por su utilidad real y no solo por su ejecución administrativa.