Rescatada una mujer mayor tras caer en su vivienda en el barrio de San Fernando de Badajoz

Los bomberos han intervenido este lunes en la calle García Paredes número 6, en la barriada de San Fernando, Badajoz, para auxiliar a una mujer mayor que se había caído en el interior de su vivienda y que no podía abrir la puerta.

Según han confirmado a este diario los bomberos del parque municipal, la señora se encontraba inmóvil tras sufrir la caída a primera hora de la mañana, lo que obligó a activar un operativo de emergencia para poder acceder al domicilio y prestarle asistencia.

El aviso fue dado por el propio 112, que movilizó a los servicios de emergencia ante la imposibilidad de que la mujer pudiera abrir la puerta de la vivienda por sus propios medios.

Acceso por el balcón con autoescala

Hasta el lugar se desplazaron cuatro dotaciones de bomberos, que acudieron con la autoescala y el vehículo de mando. La intervención obligó a los efectivos a acceder a la vivienda por el balcón, al no poder hacerlo inicialmente por la puerta principal.

Los bomberos llegaron a la zona en torno a las 11.50 horas y desplegaron la autoescala en la calle para alcanzar el balcón del inmueble. Para poder realizar esta maniobra con seguridad, fue necesario cortar el tráfico de la calle García Paredes durante el tiempo que duró la operación.

La presencia de la autoescala y de varios vehículos de emergencia generó un dispositivo visible en la zona, en el que también participaron efectivos de la Policía Nacional.

Traslado en ambulancia

Una vez que los bomberos pudieron acceder a la vivienda y facilitar la asistencia a la mujer, la operación fue avanzando hasta que se dio por finalizada sobre las 12.30 horas.

La señora mayor fue finalmente trasladada en ambulancia para recibir atención sanitaria. Por el momento, se desconoce su estado de salud.

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La actuación se desarrolló durante la mañana de este lunes y se centró en garantizar el acceso rápido y seguro al domicilio, ya que la mujer se encontraba en el suelo, inmóvil y sin posibilidad de abrir la puerta.