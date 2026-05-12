17 migrantes, sin refugio tras el desalojo en Badajoz: "No entienden que los echen si no han hecho nada malo"

Los 17 migrantes desalojados este lunes por la noche de la estación de autobuses de Badajoz se encuentran sin alternativa habitacional y sin saber dónde dormir. Así lo ha explicado a este diario Soledad Velázquez Luque, trabajadora social de las Hijas de la Caridad en el comedor Virgen de la Acogida de Badajoz, conocido también como comedor de Martín Cansado.

Según Velázquez, los jóvenes acudieron este martes al comedor en busca de ayuda después de haber sido desalojados de la zona en la que pasaban la noche. "No entienden muy bien el motivo". La trabajadora social ha destacado que la mayoría procede de Mali y que llegan a España huyendo de una situación de extrema violencia.

"Vienen de Mali buscando seguridad, vienen huyendo de una situación muy grave porque su país está en guerra", ha relatado.

Sin plazas en el albergue

Velázquez ha indicado que estas personas no llegaron a Badajoz con intención de permanecer en la calle, sino para acudir a una cita en Extranjería y solicitar protección internacional. Al no haber plazas disponibles en el albergue para personas sin hogar, acabaron instalándose en la estación de autobuses. "Hay un recurso, hay un albergue para personas sin hogar, pero ese albergue tiene las plazas todas ocupadas", ha explicado. Desde el comedor, ha añadido, se les atiende a diario con comida y una bolsa para la cena y el desayuno.

La trabajadora social ha afirmado que la Policía Nacional acudió ayer a la estación, les pidió la documentación y les comunicó que tenían que abandonar la zona. "Ellos evidentemente se van, porque no conocen tampoco ni el idioma, la mayoría no habla español".

"No saben dónde ir ni qué hacer si llueve"

Tras el desalojo, los migrantes pasaron la noche en la calle y sin una solución. "No saben dónde ir ni qué hacer si está lloviendo", ha afirmado Velázquez. Este martes, varios de ellos acudieron al comedor para pedir mantas y preguntar por algún lugar donde poder quedarse.

"Me han estado pidiendo mantas, han venido al comedor, que a dónde podían ir, que dónde se podían quedar, que si había otro albergue", ha detallado. También preguntaron si existía la posibilidad de compartir piso con otras personas. "Ellos no han hecho nada malo y no entienden esta respuesta".

La trabajadora social ha advertido de que, ante la falta de recursos, la única opción real para muchos será dormir en la calle. "Acoger, nada. Pues a la intemperie, debajo de un puente, no te puedo decir más".

Principalmente jóvenes

Velázquez ha señalado que la mayoría de los migrantes son hombres jóvenes, generalmente de entre 20 y 30 años, aunque también ha atendido esta semana a personas de mayor edad, de 57 o 58 años. Según ha explicado, durante el día reciben apoyo de una asociación de personas migrantes surgida el año pasado tras una situación similar en la estación de autobuses durante una ola de calor.

Estas personas voluntarias les ofrecen orientación y acompañamiento en trámites burocráticos. También estaban presentes durante el desalojo, ya que suelen acudir a verlos para comprobar si necesitan ayuda.

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Por la mañana, los migrantes permanecen con esta asociación, que les enseña español y les orienta en sus gestiones. Después acuden al comedor de las Hijas de la Caridad, que abre a la una de la tarde. "Están comiendo aquí con nosotras y después ya se marchan, pero necesitan ayuda", concluye.