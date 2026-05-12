Alconchel celebra la XXVIII Feria de Muestras y la 185ª Feria Ganadera

La Sala de Prensa de la Diputación de Badajoz ha acogido la presentación de la XXVIII Feria de Muestras de Alconchel (Femual) y la 185ª Feria Ganadera. Este evento, consolidado como un referente ganadero y turístico del suroeste peninsular, se desarrollará durante los próximos 15, 16 y 17 de mayo.

Apoyo al sector tras un año difícil

Durante el acto, el alcalde de Alconchel, Óscar Díaz, ha señalado que esta edición busca poner el foco en agricultores y ganaderos tras un año complicado debido a la lengua azul y las inclemencias meteorológicas de los primeros meses del año. La Feria Ganadera de Alconchel, cuyos orígenes se remontan a 1814, es una de las más antiguas de la provincia.

Por su parte, el diputado provincial Raúl Jareño destacó que Femual representa la conexión entre la historia, la dehesa y las formas de vida ligadas al campo, siendo un motor clave para el desarrollo rural y la economía local.

Presencia destacada de ganado avícola

El concejal de Turismo, Francisco José Fuertes, detalló que la feria contará con cerca de 300 cabezas de ganado. De esta cifra, unas 120 corresponden a aves, lo que sitúa a la muestra de Alconchel como una de las ferias con mayor presencia de ganado avícola de la región, solo superada por la Feria de Zafra. La exposición se completará con ejemplares de ganado ovino, caprino, bovino y equino.

Citas destacadas y subasta de ganado

La programación de Femual 2026 incluye diversas actividades para todos los públicos, como actuaciones musicales, con el concierto de El Maki y María Artés; una quedada motera que espera reunir a cerca de 250 participantes y degustación de cordero asado con IGP Corderex.

Además, el domingo 17 de mayo, la Diputación de Badajoz aportará 30 ovejas y 2 machos selectos de la Finca La Cocosa.

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Programa de la XXVIII Feria de Muestras de Alconchel. / Diputación de Badajoz

La institución provincial reafirma así su respaldo a iniciativas que refuerzan la actividad económica local y contribuyen a fijar población en el entorno rural.