Villafranca vivirá cuatro grandes citas deportivas durante el mes de mayo

Villafranca de los Barros vivirá durante el mes de mayo varias citas deportivas de carácter regional, nacional e internacional. Desde el área de Deportes del Ayuntamiento se ha puesto en valor el buen momento que atraviesa el deporte local y la importancia de estos acontecimientos para promocionar la localidad y atraer visitantes.

Durante la comparecencia de Emilio Sánchez también se felicitó a diferentes clubes y deportistas de Villafranca por los éxitos conseguidos esta temporada. Entre ellos, el equipo femenino de tenis de mesa, las categorías inferiores del Club Balonmano Villafranca, los deportistas del TKD Villafranca o el equipo senior del Club Balonmano Ciudad de Villafranca, reciente campeón de liga.

Además, se deseó suerte a otros equipos que afrontan citas importantes en los próximos días, como el cadete femenino de las Escuelas Deportivas Municipales de baloncesto, que jugará la final de la Copa MujereX, o la SP Villafranca de fútbol, que buscará clasificarse para el playoff de ascenso.

Un mayo cargado de deporte

Uno de los primeros grandes eventos ya ha comenzado con el Campeonato de España Junior Masculino de Voleibol, del que Villafranca es una de las sedes junto a Almendralejo. En el torneo participan 32 equipos de toda España y más de 500 deportistas. Los encuentros se disputan en el pabellón del Colegio San José y en el Pabellón de la Juventud.

La siguiente cita llegará el 17 de mayo con la jornada de Primera División Femenina de la Real Federación Española de Atletismo. El equipo femenino del CAPEX competirá en el Estadio Municipal frente a algunos de los mejores clubes nacionales, buscando mantener la categoría y seguir soñando con el ascenso.

Pocos días después, el 20 de mayo, el mismo estadio acogerá un encuentro internacional de relevos entre España y Portugal. La competición contará con presencia de atletas de primer nivel y también participará el villafranqués David Barroso.

Crosstraining y turismo deportivo

El calendario deportivo concluirá los días 23 y 24 de mayo con la celebración de la Mudland Games Warriors Villafranca, una competición de crosstraining que reunirá a más de 200 atletas de dentro y fuera de Extremadura. Las pruebas se desarrollarán entre el Pabellón Extremadura y el Estadio Municipal.

Todos estos eventos tendrán entrada gratuita y podrán servir para seguir impulsando el turismo deportivo. La llegada de deportistas, familiares y acompañantes supone un importante movimiento económico para la hostelería, el comercio y los alojamientos de la localidad y de municipios cercanos.

El área de Deportes subrayó el papel del deporte como herramienta para fomentar hábitos saludables, valores como el esfuerzo y el compañerismo, además de fortalecer el tejido asociativo y la convivencia en la localidad.

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Por ello, se animó tanto a los vecinos de Villafranca como al público de toda la región a asistir y disfrutar de las distintas competiciones previstas durante este mes de mayo.