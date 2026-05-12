El ayuntamiento de monesterio se compromete a canalizar las quejas por la falta de autobuses a Sevilla

Después de casi una semana sin la prestación del servicio de autobuses entre Sevilla y Mérida, tras la suspensión de esta ruta que ha venido realizando históricamente la empresa Leda, cuya concesión administrativa es de competencia estatal, la alcaldesa de Monesterio, Loli Vargas, afirma que, la “problemática es bastante compleja” y está afectando a “un gran número de vecinos y vecinas de la localidad, así como a otros usuarios de municipios de la comarca”.

Desde el momento en que se conoció esta situación, con la intención de “conocer la raíz del problema”, el ayuntamiento, explica la alcaldesa, “contactó” con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La principal dificultad, expresa Loli Vargas, radica en la “concesión administrativa con la empresa”, cuya anulación, “requiere su tiempo”.

Cabe recordar que el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha expresado que, la empresa Leda es la que actualmente cuenta con la concesión de la línea afectada, que es de competencia estatal. Según las mismas fuentes, el Gobierno de España habría iniciado el procedimiento para anular la citada concesión, con lo que, la reanudación del servicio dependerá del tiempo en el que se resuelva la anulación y la nueva concesión.

Canalizar las quejas

“Es un proceso complicado”, afirma la alcaldesa que, confía en que la situación pueda resolverse “lo antes posible”, para poder seguir ofreciendo este servicio, “tan necesario” para la ciudadanía, pero también para “tantos jóvenes”, que realizan sus estudios universitarios en Sevilla.

“Ahora mismo no tenemos una respuesta exacta para poder asegurar cuando recuperaremos este servicio”, sostiene Loli Vargas. No obstante, el ayuntamiento “canalizará las quejas y reclamaciones de las personas afectadas”, con la intención de “hacérselas llegar tanto a la delegación del Gobierno, como al Ministerio de Transportes”, y el objetivo de que, “entre todos podamos conseguir que la solución se haga efectiva lo antes posible”.

“Los afectados son muchos y la solución compleja”, reitera la alcaldesa, con lo que, “el ayuntamiento continuará en permanente contacto con la administración”, para que, la tramitación de la nueva concesión administrativa se realice lo antes posible.

Noticias relacionadas

Esta interrupción del servicio está afectando a una de las rutas más utilizadas en la región, que conecta las capitales de ambas comunidades autónomas. La Junta de Extremadura ha exigido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que adjudique, de manera urgente, de forma provisional, a otra empresa, o bien elabore un contrato de emergencia para dar solución al servicio. El Gobierno de España, ya habría iniciado los trámites para retirar la concesión a la actual concesionaria, “dentro de la legalidad”.