El Baloncesto Badajoz celebra en el ayuntamiento su ascenso a Tercera FEB

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Badajoz acogió este lunes la recepción institucional al BB Baloncesto Badajoz tras su reciente ascenso a Tercera FEB. Jugadores, cuerpo técnico y directiva estuvieron presentes en un acto en el que se reconoció el éxito deportivo del conjunto pacense y el crecimiento que viene experimentando la entidad en los últimos años.

El concejal de deportes, Juan Parejo, destacó el esfuerzo realizado por el club para alcanzar el objetivo. «Detrás de este ascenso hay muchos momentos de lucha que os han permitido lograr el objetivo», señaló. Además, quiso poner en valor el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la entidad. «La Fundación Municipal de Deportes apoya de manera logística y económica, además de colaborar con la entidad en el proyecto de Escuelas Base», explicó.

Un proyecto de cantera

Parejo también resaltó el peso del club dentro del baloncesto extremeño. «Sois el equipo con más fichas federativas de Extremadura y eso es muy buen síntoma», afirmó, antes de reconocer el buen momento que atraviesa el deporte pacense. «Estamos teniendo recepciones casi todas las semanas», añadió.

El capitán del equipo, José Luis Marcos, agradeció el respaldo institucional y valoró el trabajo del grupo durante toda la temporada. «El esfuerzo no ha sido sencillo, pero hemos logrado el objetivo, que era el ascenso», expresó. Además, aseguró que el equipo afronta el próximo curso con ilusión. «Acabamos con expectativas altas de cara a poder hacer un buen papel la próxima temporada», comentó.

Por su parte, el coordinador técnico del club, Fernando Méndez, puso el foco en la filosofía de cantera de la entidad. «Nuestro club es un club de cantera», recordó. Méndez destacó además el carácter inclusivo del proyecto. «Todos los niños y niñas tienen cabida en el Baloncesto Badajoz, independientemente de su nivel», explicó.

El reto de la Tercera FEB

La presidenta del club, Verónica Martín, reconoció las dificultades atravesadas durante el curso, aunque insistió en la confianza mantenida en el proyecto. «Este año no ha sido fácil y ha habido momentos complicados, pero siempre hemos confiado», aseguró.

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El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, cerró el acto felicitando al club por el ascenso. «El baloncesto está creciendo en la ciudad de vuestra mano», afirmó. Además, destacó el reto que supondrá competir en categoría nacional. «El año que viene será un año ilusionante pero también un reto», concluyó.