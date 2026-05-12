Industrias
La Cámara de Comercio de Badajoz impulsa la innovación agroalimentaria con el programa ASCA
La iniciativa seleccionará a 16 pymes de la provincia para mejorar su competitividad mediante formación especializada y asesoramiento experto
La Crónica de Badajoz
La Cámara de Comercio de Badajoz ha anunciado este lunes la apertura del plazo de inscripción para el programa ASCA (Accelerating Smart Capacities in Agroindustry). Este proyecto, financiado por el programa europeo Interreg Sudoe, nace con el objetivo estratégico de fortalecer la sostenibilidad, la digitalización y la innovación de las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias de la región.
Formación y asesoramiento a medida
La convocatoria está dirigida a un total de 16 empresas de la provincia de Badajoz. Las entidades seleccionadas accederán de forma gratuita a un itinerario de apoyo que se divide en varias etapas clave:
- Capacitación online: Un programa de 30 horas de formación especializada en áreas críticas como la inteligencia artificial, la eficiencia energética, la economía circular y la gestión del agua.
- Acompañamiento experto: Las empresas podrán optar a un asesoramiento individualizado para profundizar en sus necesidades específicas.
- Colaboración universitaria: Se contempla el desarrollo de proyectos piloto junto a estudiantes de la Universidad de Extremadura para resolver retos reales del tejido empresarial.
Cooperación internacional
El programa ASCA no es una iniciativa aislada, sino que forma parte de una red de cooperación entre entidades de España, Francia y Portugal. Esta alianza busca identificar desafíos comunes en el sector agroalimentario del suroeste europeo y modernizar la industria mediante soluciones compartidas. Como parte de este esfuerzo, se creará un repositorio virtual de buenas prácticas y materiales formativos accesible para todo el sector.
Plazos y participación
Las pymes interesadas tienen hasta el 10 de junio de 2026 para presentar sus solicitudes. La Cámara de Comercio de Badajoz ha precisado que la selección se llevará a cabo por riguroso orden de entrada, siempre que las candidatas cumplan con los requisitos de la convocatoria. En el desarrollo del proyecto también participa como socio la Cámara de Comercio de España.
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