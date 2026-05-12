Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HaciendaPresupuesto de CáceresCáceres barrio a barrioEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Industrias

La Cámara de Comercio de Badajoz impulsa la innovación agroalimentaria con el programa ASCA

La iniciativa seleccionará a 16 pymes de la provincia para mejorar su competitividad mediante formación especializada y asesoramiento experto

Cartel del programa ASCA.

Cartel del programa ASCA. / Cámara de Comercio de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La Cámara de Comercio de Badajoz ha anunciado este lunes la apertura del plazo de inscripción para el programa ASCA (Accelerating Smart Capacities in Agroindustry). Este proyecto, financiado por el programa europeo Interreg Sudoe, nace con el objetivo estratégico de fortalecer la sostenibilidad, la digitalización y la innovación de las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias de la región.

Formación y asesoramiento a medida

La convocatoria está dirigida a un total de 16 empresas de la provincia de Badajoz. Las entidades seleccionadas accederán de forma gratuita a un itinerario de apoyo que se divide en varias etapas clave:

  • Capacitación online: Un programa de 30 horas de formación especializada en áreas críticas como la inteligencia artificial, la eficiencia energética, la economía circular y la gestión del agua.
  • Acompañamiento experto: Las empresas podrán optar a un asesoramiento individualizado para profundizar en sus necesidades específicas.
  • Colaboración universitaria: Se contempla el desarrollo de proyectos piloto junto a estudiantes de la Universidad de Extremadura para resolver retos reales del tejido empresarial.

Cooperación internacional

El programa ASCA no es una iniciativa aislada, sino que forma parte de una red de cooperación entre entidades de España, Francia y Portugal. Esta alianza busca identificar desafíos comunes en el sector agroalimentario del suroeste europeo y modernizar la industria mediante soluciones compartidas. Como parte de este esfuerzo, se creará un repositorio virtual de buenas prácticas y materiales formativos accesible para todo el sector.

Plazos y participación

Noticias relacionadas

Las pymes interesadas tienen hasta el 10 de junio de 2026 para presentar sus solicitudes. La Cámara de Comercio de Badajoz ha precisado que la selección se llevará a cabo por riguroso orden de entrada, siempre que las candidatas cumplan con los requisitos de la convocatoria. En el desarrollo del proyecto también participa como socio la Cámara de Comercio de España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  2. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  3. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  4. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  7. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  8. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas

La Cámara de Comercio de Badajoz impulsa la innovación agroalimentaria con el programa ASCA

Alconchel celebra la XXVIII Feria de Muestras y la 185ª Feria Ganadera

El II Festival de los Oficios Artesanos de la provincia recorrerá cuatro municipios

El programa 'Cuidar-t' alcanza su III edición

Detienen en Badajoz a los responsables del robo del camión de los regalos de Monesterio

Detienen en Badajoz a los responsables del robo del camión de los regalos de Monesterio

Desalojados 17 migrantes sin hogar que dormían en la estación de autobuses de Badajoz

El colectivo de apoyo a migrantes exige más plazas de acogida en Badajoz y propone habilitar El Revellín

El ayuntamiento de monesterio se compromete a canalizar las quejas por la falta de autobuses a Sevilla

El ayuntamiento de monesterio se compromete a canalizar las quejas por la falta de autobuses a Sevilla
Tracking Pixel Contents