La defensa de Joaquín Parra insiste por segundo día en la nulidad de la causa por fraude fiscal contra el expresidente del Badajoz

Segunda de las seis jornadas que están previstas dentro del juicio que en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Málaga sienta en el banquillo al expresidente del CD Badajoz, el empresario sevillano Joaquín Parra y hasta una veintena de acusados, incluidos varios de sus familiares. Para quien está considerado como supuesto "cabecilla de la red que incurrió en fraude fiscal" dentro del sector de los hidrocarburos se piden por parte de la Fiscalía un total de 15 años y medio de prisión y unos 45 millones de euros en multas.

La defensa de Parra abundó por segundo día en la nulidad de la causa. En esta ocasión y a lo largo de una mañana muy intensa en la sala 4 de la Ciudad de la Justicia de Málaga, el mediático José Antonio Choclán interrogó a algunos de los agentes encargados de la investigación y que han intervenido en calidad de testigos.

Antonio Choclán, abogado de Joaquín Parra, a la derecha de la imagen, este martes. / Fran Extremera

El abogado que defiende los intereses de Parra fue magistrado de la Audiencia Nacional y es bastante conocido por haber prestado sus servicios a Víctor de Aldama, durante el juicio las 'mascarillas' que también sentaba en el banquillo a Ábalos y a Koldo, así como haber defendido a personalidades de la talla de Cristiano Ronaldo o Imanol Arias.

Choclán fue especialmente incisivo en las prácticas de los investigadores, acerca de la intervención de multitud de dispositivos electrónicos. De algunos de ellos se habrían efectuado copias de seguridad, como señaló uno de los testigos, sin que supuestamente se hubiesen formulado las diligencias que exige la legislación. Los hechos investigados se remontan a 2020 y 2021, cuando Parra era presidente del CD Badajoz y habría podido incurrir en una trama para eludir el pago del IVA en la gestión y venta de distintos hidrocarburos.

Las sesiones continuarán este miércoles y del lunes al miércoles de la próxima semana. La acusación defiende que de marzo a octubre de 2020, en plena pandemia, los acusados habrían vendido combustibles sin tributar los impuestos correspondientes. Y se asegura que se habría ocultado dinero a distintas sociedades localizadas en distintos puntos de la Costa del Sol, incluida la Axarquía malagueña. En el punto de mira estarían facturas falsas emitidas por la mercantil Carburantes Nafta. El beneficio ilícito sería superior a 13 millones de euros y ahora se solicita por Hacienda una sanción de 30 millones por fraude y otros 15 adicionales por un delito de blanqueo.

El letrado ha puesto en duda el procedimiento alegando que Parra no tuvo acceso a determinadas comunicaciones telefónicas o la documentación emitida por la Agencia Tributaria, en relación con las sociedades investigadas dentro de la supuesta trama.

Al parecer, la fiscalía cifra en más de 1,5 millones de euros determinados traspasos económicos al CD Badajoz, que también habrían incurrido en distintas irregularidades. Los agentes que han participado este martes como testigos han declarado, a través de videoconferencia, que existían "miles de transferencias" a rastrear con la participación de hasta casi una treintena de sociedades, entre las que se encuentra la propia sociedad deportiva del club pacense.

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Parra no está previsto que declare antes del 20 de mayo, tal y como ha solicitado el propio abogado defensor.