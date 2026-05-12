Emotivo recuerdo en Almendralejo a Aniceto Mesías en la clausura de las jornadas de enología

El centro universitario Santa Ana ha puesto el broche final a las XLVIII Jornadas de Viticultura y Enología de Tierra de Barros y al VIII Congreso Agroalimentario de Extremadura con un acto de clausura marcado por el recuerdo a Aniceto Mesías, figura clave en el desarrollo del sector vitivinícola en la región y uno de los precursores del cava. El alcalde, José María Ramírez, ha tenido palabras de reconocimiento al homenaje dedicado a Mesías, subrayando además que “Almendralejo vuelve a convertirse en referencia del sector vitivinícola y agroalimentario, uniendo tradición, innovación y talento joven para construir el futuro de nuestra tierra”.

En el marco de estas jornadas también se ha entregado el Premio de Investigación José Luis Mesías, que ha recaído en el trabajo ‘Impacto de tres tipos de poda en la variedad de vid Tintilla de Rota en Jerez de la Frontera’, elaborado por María Márquez Ramírez, Zulema Piñeiro e Inmaculada Rodríguez Torres.