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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 12 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Cuidadores del Marcelo Nessi de Badajoz denuncian falta de personal cualificado por las noches: "Nos dejan solos"
Afirman que no hay enfermeros ni educadores y que se ven obligados a suplir sus funciones sin tener competencias: la última vez ocurrió el sábado con un interna que sufrió un problema grave de salud. Tras el incidente, la Junta ha decidido ampliar el turno de enfermería
Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Badajoz a destinar 176.000 euros a arreglar el acceso a una explotación ganadera
Tendrá que construir un paso sobre un arroyo que inunda el camino cuando llueve
¿Por qué hay tres imágenes de San Isidro Labrador?
Curiosamente, existió un proyecto de otra imagen de san Isidro por el escultor sevillano Antonio Castillo Lastrucci. Era un dato desconocido o poco conocido hasta ahora
Un extremeño en la corte de la Universidad de Évora (Portugal)
El catedrático de Literatura Antonio Sáez Delgado toma posesión como vicerrector de Cultura y Sociedad, dentro del equipo del nuevo rector
Sonarán sirenas de emergencia este martes en Olivenza, Badajoz y pedanías por una prueba de Protección Civil
La Junta de Extremadura recuerda que se trata únicamente de una verificación técnica y que no existe motivo de alarma
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas