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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 12 de mayo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Exterior del centro Marcelo Nessi de Badajoz, en la carretera de Campomayor.

Exterior del centro Marcelo Nessi de Badajoz, en la carretera de Campomayor. / S. GARCÍA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Cuidadores del Marcelo Nessi de Badajoz denuncian falta de personal cualificado por las noches: "Nos dejan solos"

Afirman que no hay enfermeros ni educadores y que se ven obligados a suplir sus funciones sin tener competencias: la última vez ocurrió el sábado con un interna que sufrió un problema grave de salud. Tras el incidente, la Junta ha decidido ampliar el turno de enfermería

Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Badajoz a destinar 176.000 euros a arreglar el acceso a una explotación ganadera

Tendrá que construir un paso sobre un arroyo que inunda el camino cuando llueve

¿Por qué hay tres imágenes de San Isidro Labrador?

Curiosamente, existió un proyecto de otra imagen de san Isidro por el escultor sevillano Antonio Castillo Lastrucci. Era un dato desconocido o poco conocido hasta ahora

Un extremeño en la corte de la Universidad de Évora (Portugal)

El catedrático de Literatura Antonio Sáez Delgado toma posesión como vicerrector de Cultura y Sociedad, dentro del equipo del nuevo rector

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La Junta de Extremadura recuerda que se trata únicamente de una verificación técnica y que no existe motivo de alarma

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  4. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
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  6. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  7. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  8. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 12 de mayo

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 12 de mayo

La ONCE sonríe a Villafranca de los Barros con 350.000 euros del Cupón Diario

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El Museo de Bellas Artes crece: 437 nuevas incorporaciones enriquecen la gran pinacoteca de Badajoz entre 2023 y 2025

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