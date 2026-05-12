Los presupuestos de Badajoz para 2026 entrarán en vigor este mes

"Se da por aprobado el presupuesto 2026. Enhorabuena y muchas gracias a todos", ha declarado Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, minutos antes de finalizar el pleno municipal extraordinario celebrado en la mañana de este martes en el palacio municipal pacense.

En esta sesión se han estudiado las únicas dos alegaciones que se han presentado a las cuentas para el ejercicio actual. Ambas reclamaciones han sido desestimadas y, por tanto, el presupuesto de la ciudad para este año tiene vía libre.

Las alegaciones

En concreto, han sido dos alegaciones las que se han registrado y que han sido valoradas a lo largo de la sesión. Javier Gijón, concejal de Economía y Hacienda, ha sido el encargado de detallar cada uno de los dos puntos. Ha explicado que las alegaciones tienen que ser realizadas por "entidades o personas que estén o tengan legitimación activa que hayan interpuesto el recurso en plazo y que tengan una serie de causas o circunstancias de supuestos que reclaman al presupuesto".

En el caso de la primera de las alegaciones, el edil ha indicado que era de "la sección sindical de Comisiones Obreras". Esta, según ha señalado, "sin entrar mucho en el detalle" lo que reclama son "una serie de reivindicaciones sindicales" y, además, fue presentada "fuera de plazo". Esta alegación se ha desestimado con los votos a favor del PP y las abstenciones de PSOE, Vox y del concejal no adscrito, Carlos Pérez Romero.

La segunda y última alegación que se ha formulado contra las cuentas municipales procede de un trabajador del ayuntamiento. "Es una alegación que se refiere al personal, como es el anexo de personal. Recoge todos aquellos datos referidos a la normativa vigente como son la relación de puestos de trabajo existentes y los créditos para gastos necesarios para hacer frente a los costes correspondientes", ha detallado Gijón.

En este sentido, el concejal de Economía y Hacienda ha explicado que "habiéndose proseguido a presentar una reclamación que es contra la plantilla de personal, la cual no forma parte del expediente de presupuesto del Ayuntamiento de Badajoz para el año 2026 con lo cual no da lugar tampoco a esta alegación". Asimismo, ha explicado que la alegación presentada no se trata de otra cosa más que de "una foto fija de su puesto de trabajo en un momento determinado", sin que sea la situación actual que tiene el mismo: "Si sacáramos una imagen fija de la situación de la plantilla en este momento, pues ya estaría rectificando lo que el trabajador quiere".

El tercer punto del orden del día se ha aprobado con el voto favorable de PP, Vox y del concejal no adscrito y la abstención del PSOE.

El presupuesto

Javier Gijón ha destacado que "en el día de hoy hemos aprobado ya el presupuesto de forma definitiva del Ayuntamiento de Badajoz tras las dos alegaciones que acabamos de desestimar en el pleno del día de hoy". El edil subraya además que "no han sido tan numerosas como parecía y decían que iban a ser, han sido dos".

Javier Gijón, concejal de Economía y Hacienda, tras el pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Badajoz. / J. H.

Así, ha detallado que las cuentas municipales "van a ser de en torno a 150 millones de euros" y abarcan tanto al Ayuntamiento como a los organismos autónomos dependientes del consistorio. "El ayuntamiento así como todos los organismos autónomos que de él dependen, el IMSS, la FMD o los consorcios", ha precisado. El responsable de Economía y Hacienda ha calificado este momento como "un momento de satisfacción", recordando que el Ayuntamiento ha estado funcionando durante todo el ejercicio con estas previsiones económicas y que "a partir de ahora vamos a publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de presupuesto y ya quedará formalmente aprobado".

Según estima, la Diputación de Badajoz publicará el proyecto de presupuestos en el BOP los próximos días y una vez que esto ocurra entrarán en vigor automáticamente. Además, el concejal ha señalado tras la celebración de la sesión plenaria que la aprobación definitiva permitirá desbloquear inversiones importantes para la ciudad. "Vamos a poder hacer todas las inversiones que estaban supeditadas a este presupuesto", ha afirmado, haciendo referencia a actuaciones ya en marcha dentro de los planes de impulso municipales. Entre ellas ha citado "los mantenimientos de los parques infantiles, los cambios de acerados, los asfaltados o el mantenimiento de las fuentes ornamentales", además de garantizar "todos los servicios diarios que tenemos que hacer para el mantenimiento y el funcionamiento de esta ciudad".

Asimismo, Gijón ha recordado que las cuentas contemplan también la actualización salarial del personal municipal. "Vamos a poder hacer frente también a todos los servicios del capítulo 2" y "por supuesto también la subida salarial que el personal funcionario requiere para este año y que rondan los 800.000 euros", ha concluido el edil.

Siete minutos de pleno

Este pleno puede estar dentro de la lista de plenos más rápidos de la historia de Badajoz. Han bastado siete minutos para que los cuatro puntos del orden del día se hayan abordado. El primero de ellos ha sido la valoración y aprobación de la urgencia de la sesión. Este pleno se convocó 24 horas antes de su celebración.

"Como consecuencia de la importancia de esta aprobación definitiva, se considera por parte del equipo de gobierno y de este alcalde presidente suficientemente motivada la urgencia", ha argumentado Gragera al inicio de la sesión. Ningún concejal de la oposición ha cuestionado este punto y todos han votado a favor de la urgencia.

Además, el cuarto punto del día ha sido para dar cuenta del informe anual sobre los resultados del control interno del Ayuntamiento de Badajoz. El equipo de gobierno ha hecho llegar los resultados de las "diferentes auditorías e informes de los que tienen que darse cuenta al pleno", ha dicho el alcalde, señalando que cumplen con esta obligación legal.

El pleno no ha contado con sesión de urgencia y tampoco la parte de ruegos y preguntas al tratarse de una sesión extraordinaria.