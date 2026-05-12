Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Badajoz a destinar 176.000 euros a arreglar el acceso a una explotación ganadera

176.000 euros. Es lo que ha tenido que destinar el Ayuntamiento de Badajoz a acometer las obras necesarias para evitar que un camino se inunde por la crecida de un arroyo cuando llueve. La solución pasa por acondicionar el camino y construir un paso sobre el arroyo. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Badajoz lo obliga a hacerlo. El ayuntamiento acaba de sacar la obra a licitación.

El camino en conflicto es el de Villar del Rey a Montijo, a la altura del punto kilométrico 58 de la N-523. Se encuentra en el término municipal de Badajoz. El arroyo de rivera de Troya es un afluente del río Guerrero y cruza este camino, que da acceso en la margen izquierda a una explotación agropecuaria denominada Cuba de Tenerife Agropecuaria SL. Cuando el cauce lleva mucho caudal, el tránsito por dicho camino se ve comprometido porque se producen inundaciones que impiden su uso y para poder cruzarlo solo existe un badén inundable. Los responsables de esta explotación tuvieron que acudir a los juzgados porque el ayuntamiento no respondía a sus reclamaciones.

El 10 de septiembre de 2025 el ayuntamiento recibió una sentencia por la que se le condena a realizar las obras de limpieza, adecuación y mantenimiento de los caminos públicos que dan acceso a la explotación ganadera mencionada, así como realizar la infraestructura que estime conveniente que permita atravesar el arroyo Rivera de la Troya, a través del camino de Villar del Rey a Montijo, cuando discurra agua por su cauce.

En la propia sentencia el propio ayuntamiento declara que necesitará la contratación de una asistencia técnica para evaluar las actuaciones y redactar el proyecto de construcción. El 25 de febrero pasado formalizó el contrato para la redacción del proyecto de construcción del paso sobre el arroyo.

"Un badén inundable que a todas luces resulta insuficiente para garantizar la permeabilidad al tránsito de vehículos"

Según recoge la documentación incluida en el pliego de condiciones, en las épocas en las que el arroyo transporta mucho caudal ese tramo de camino se convierte en impracticable y se corta el acceso a la explotación. Actualmente el paso del arroyo es un badén inundable "que a todas luces resulta insuficiente para garantizar la permeabilidad al tránsito de vehículos".

El ayuntamiento ahora tendrá que realizar las actuaciones necesarias para garantizar el paso del camino de Villar del Rey a Montijo sobre el arroyo Rivera de la Troya "en condiciones de seguridad ante las crecidas de dicho arroyo". Para ello se construirán las obras de drenaje transversal que garanticen el tránsito sobre el arroyo en época de crecidas y se acondicionará el camino en el tramo desde la N-523 hasta pasado el arroyo. Dichas actuaciones persiguen la reducción de los continuos cortes de tráfico sobre el camino para el acceso a la explotación agropecuaria. Todos los terrenos afectados son de propiedad municipal, estatal o autonómico.

No había partida presupuestaria

Según recoge la sentencia en el apartado de los antecedentes de hecho, cuando se interpuso el recurso, el ayuntamiento se opuso alegando que solo le corresponde arreglar caminos municipales y no los que son privados o de servidumbre. La entidad mercantil Cuba de Tenerife Agropecuaria había presentado en octubre de 2023 una reclamación al ayuntamiento para que arreglase los caminos públicos de acceso a su explotación ganadera y la respuesta que recibió fue que no había presupuesto para reparaciones y , en cuanto al paso del arroyo, debía comunicarlo a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, aunque el ayuntamiento es el titular del camino, que queda sumergido cuando discurre agua por el cauce del arroyo, según sostiene la parte demandante, que apunta a que ha sido la Junta la que ha construido el puente de la Ronda Sur, aunque atraviese el Guadiana.

En enero de 2024 volvió a insistir porque la disponibilidad de presupuesto es temporal y la urgente necesidad de arreglar los caminos por seguridad y funcionalidad, pues no existe otro acceso a la explotación ganadera para llevarle la comida al ganado. El ayuntamiento se opuso diciendo que en estos caminos no están inscritos en el inventario de bienes municipales. De hecho, no se ha aprobado formalmente el Catálogo de Caminos Públicos Municipales del Ayuntamiento de Badajoz a día de hoy. La última actualización es de 2012. El ayuntamiento insistió en que no todos los caminos que permiten llegar a esta fina con municipales y que las inundaciones se producen "ante una situación de fuerza mayor" por las abundantes lluvias de la borrasca Efraín en diciembre de 2022.

La demanda se estima parcialmente en cuanto que la propiedad de la finca admite que no todos los caminos son públicos, por lo que el ayuntamiento solo debe realizar las obras de limpieza, adecuación y limpieza de los tres municipales afectados (de Villar del rey a Montijo, del Camino de la Pesquera a Valenciana y del Camino de Badajoz a La Roca de la Sierra). Respecto a la necesidad de un paso sobre el arroyo, no atiende el argumento del ayuntamiento que culpa a la borrasca Efraín, pues el camino se ha anegado en más ocasiones.