Van a ver 'El diablo viste de Prada' al cine y acaban viviendo una película de verdad: "Nos hemos quedado encerradas"

Lo que parecía una noche normal de cine en Zafra terminó convirtiéndose en una escena digna de película. Dos jóvenes han compartido en redes el momento en el que, tras entrar en el baño de un cine, descubren que se han quedado encerradas en el interior del recinto.

En el video, grabado con evidente mezcla de nervios y risa, una de ellas aparece hablando por teléfono mientras intenta explicar lo ocurrido: "Hola, buenas, mira, verás, es que le voy a contar una cosa surrealista. Estábamos en el cine de Zafra, hemos entrado al baño y cuando hemos salido nos han dejado aquí encerradas", relata.

La joven insiste en que no hay nadie en el local y muestra parte del interior del cine, antes de explicar que han llegado incluso a entrar en la garita, donde encuentran varias llaves colgadas, pero el problema sigue siendo el mismo: "Hay aquí un montón de llaves, pero claro, no sabemos qué llave es la que abre".

Incluso en mitad del desconcierto, las jóvenes mantienen la cordura. "Tampoco podemos abrir y dejar esto abierto o irnos", señala una de ellas, que añade que tuvo que encender una pequeña luz de la garita porque "si no está todo oscuro". "Es que no hay nadie. Nadie, nadie", repite en el video.

A pesar de que las chicas cortan el video en ese momento, es obvio que la cosa no acaba ahí. De hecho, entre los comentarios, muchos usuarios preguntaron cómo había terminado la historia, y la propia protagonista acabó resolviendo la duda: “Vino la policía, llamó a la de taquilla para abrir y encima nos dijo que fue nuestra culpa por no salir”, contestó la joven a uno de los comentarios.

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El video no ha tardado en llamar la atención en redes, donde ya supera las 30.000 visualizaciones y acumula más de 1.000 ‘me gusta’. Una escena que ellas mismas resumen con humor: fueron a ver 'El diablo viste de Prada' y acabaron en su propia película.