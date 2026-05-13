400 personas participan en unas jornadas para impulsar la empleabilidad joven de la Cámara de Comercio de Badajoz

La provincia de Badajoz ha acogido durante el mes de abril las Ferias de Empleo Territoriales ‘Activa tu Futuro’, una iniciativa promovida por la Cámara de Comercio de Badajoz orientada a mejorar la empleabilidad juvenil, la orientación profesional y la mentalidad emprendedora a través de un enfoque innovador y práctico. Esta acción se encuentra enmarcada en el programa Talento Joven y cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus.

Las jornadas, desarrolladas en los viveros de empresa de la entidad, han contado con una asistencia media de 80 participantes en cada sesión, superando en conjunto los 400 jóvenes que han podido participar en estas dinámicas formativas.

El calendario de ferias ha recorrido distintos puntos de la provincia con paradas en Badajoz el 8 de abril, Villafranca de los Barros el 22 de abril, Don Benito el 28 de abril y Villanueva de la Serena el 29 de abril, consolidando así una red de actividades con implantación territorial y adaptada a las necesidades de cada municipio.

A estas citas se suma una segunda edición celebrada también en Badajoz en colaboración con la Universidad de Extremadura, una alianza que refuerza la conexión entre el ámbito académico y el tejido empresarial.

Formato experiencial

El programa ‘Activa tu Futuro’ se distingue por su formato experiencial, en el que los participantes se enfrentan a retos y simulaciones que reproducen situaciones reales del entorno laboral, trabajando competencias clave como el trabajo en equipo, la adaptabilidad, la toma de decisiones y el desarrollo de una mentalidad emprendedora. Este enfoque permite a los jóvenes adquirir habilidades prácticas fundamentales para su inserción en el mercado de trabajo, apostando por metodologías activas frente a los modelos tradicionales.

Estas ferias se enmarcan en una agenda más amplia compuesta por once eventos que la Cámara de Comercio de Badajoz está desarrollando a lo largo del año en diferentes localidades de la provincia, combinando actividades en primavera y otoño con el objetivo de configurar un calendario conjunto, visible y conectado con el territorio.

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La iniciativa apuesta por la diversificación de formatos, la adaptación a públicos concretos y la creación de espacios de encuentro entre empresas, centros formativos y servicios de orientación, consolidándose como una herramienta clave para el impulso del talento joven en la provincia de Badajoz.