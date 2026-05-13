La Diputación de Badajoz lidera la transformación digital con el proyecto Edint

La Diputación de Badajoz ha clausurado hoy, en el Hospital Centro Vivo, la primera fase del proyecto Edint-Badajoz (Espacio de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes). Esta iniciativa estratégica busca consolidar la soberanía y el gobierno del dato para optimizar los servicios públicos en toda la provincia.

Durante el evento, la presidenta de la institución, Raquel del Puerto, destacó que la Diputación está "más preparada que nunca" para afrontar los retos tecnológicos actuales. La información obtenida en estos seis meses servirá como guía para detectar necesidades ciudadanas reales.

Raquel del Puerto durante el acto de clausura d la primera fase del proyecto Edint, en el Hospital Centro Vivo. / Diputación de Badajoz

El dato al servicio del ciudadano

Gracias a la recopilación y análisis de información, la institución podrá determinar con precisión áreas de mejora en infraestructuras clave. Según explicó la presidenta, los datos permiten identificar dónde es necesario reforzar el transporte, cómo optimizar el ahorro de agua, de qué manera aumentar la competitividad del comercio local o analizar la carga de tráfico en cruces específicos.

Un referente a nivel nacional

La Diputación de Badajoz ha sido una de las doce administraciones españolas —y una de las dos únicas diputaciones, junto a la de Jaén— seleccionadas por la FEMP y Red.es para desarrollar este ambicioso plan.

Entre los logros de esta etapa inicial destaca la creación del Centro de Excelencia y Oficina del Dato (CEOD). Este organismo evolucionará ahora hacia una oficina permanente que ofrecerá apoyo técnico tanto a ayuntamientos como a empresas, garantizando un uso ético y privado de la información.

Cohesión y futuro rural

Uno de los pilares del proyecto ha sido la democratización de la tecnología. Del Puerto subrayó que trabajar con el dato ya es una realidad en cualquier punto de la provincia, eliminando la brecha entre los núcleos urbanos y el entorno rural.

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"Los cimientos ya están puestos", concluyó la presidenta, señalando que la hoja de ruta de Edint se extiende ahora hasta mayo de 2028 para seguir liderando la transformación digital y reducir las desigualdades territoriales