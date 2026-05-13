Suceso
Un incendio en la calle República de Brasil de Badajoz moviliza a los bomberos
La rápida intervención de los bomberos de Badajoz evitó daños personales tras un incendio que se inició en la cocina de la vivienda a la 1.21 de la madrugada
Esta pasada noche, a la 1.21 de la madrugada, los bomberos de Badajoz recibían una llamada donde les alertaban de un incendio en el número 4 de la calle República de Brasil, en la barriada de La Paz. El fuego afectó a la cocina de la viviendo, ubicada en la segunda planta del edificio. Según ha confirmado Bomberos de Badajoz a este medio, no se han tenido que lamentar daños personales.
Cuando los bomberos y la policía local se personaron en el edifico, este ya se encontraba evacuado y los vecinos esperaban la extinción del fuego. Los bomberos lograron controlar las llamas de un incendio que definen como "aparatoso". Acto seguido, procedieron a evaluar los daños en las domicilios aledaños a la vivienda afectada.
Por suerte, no ha habido que lamentar daños personales, solo materiales, y la situación quedó controlada tras la rápida intervención de los servicios de bomberos.
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