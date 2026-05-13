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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Piden 11 años de cárcel para un detenido con un kilo de cocaína tras una persecución de película en Badajoz
El acusado huyó a toda velocidad en su coche, poniendo en riesgo a otros conductores y dos policías nacionales resultaron heridos. Hay dos imputados más en la causa por tenencia ilícita de armas y encubrimiento
Las obras artísticas del Meiac cobran vida gracias a la robotización de cuatro colegios de Badajoz
La iniciativa tiene como objetivo unir arte, creatividad y tecnología a través de la robótica educativa. Podrá verse en el museo hasta el 24 de mayo en horario de 10.00 a 13.30 horas
La experta de Badajoz que desmonta el mito de la lactosa: estos son los quesos que sí puedes comer si eres intolerante
Sonia Martínez, al frente de una auténtica boutique del queso en la capital pacense, defiende los quesos artesanos curados frente a los productos industriales "sin lactosa"
Día de la Fibromialgia en Badajoz: Ana y Loli ponen rostro a la enfermedad invisible
La Asociación Existimos reconoce a ambas socias por su "ejemplo de vida" y por ser símbolo de esperanza para las miles de personas que la padecen
La Diputación de Badajoz presenta los resultados de la primera fase del proyecto Edint
El Hospital Centro Vivo acoge el acto de clausura de la etapa inicial de este programa a las 10.00 horas
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas