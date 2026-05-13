Dos personas heridas y dos equinos muertos, en un accidente entre Valverde y Olivenza (Badajoz)

Dos personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, como consecuencia del accidente que ha tenido lugar este miércoles en la provincia de Badajoz, en la carretera que une las localidades de Valverde de Leganés y Olivenza. Se han visto implicados un vehículo y un carro tirado por caballos y mulas

Según ha informado la Guardia Civil de Tráfico, el accidente ha ocurrido a las 13.18 horas, en el kilómetro 132,100 de la carretera Ex-105. El accidente ha consistido en una colisión por alcance. Los agentes han detallado que el vehículo, un Seat Toledo, ha alcanzado por detrás al carro de caballos y mulas, que iban acompañados de un varón. Como consecuencia del impacto, han resultado heridas dos personas, una leve y otra de gravedad, que ha tenido que ser trasladada en helicóptero hasta el Hospital Universitario de Badajoz.

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Además, por el golpe han resultado muerto dos de los animales.