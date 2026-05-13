Tráfico
Dos personas heridas y dos equinos muertos, en un accidente entre Valverde y Olivenza (Badajoz)
Un coche ha alcanzado por detrás un carro con animales
Dos personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, como consecuencia del accidente que ha tenido lugar este miércoles en la provincia de Badajoz, en la carretera que une las localidades de Valverde de Leganés y Olivenza. Se han visto implicados un vehículo y un carro tirado por caballos y mulas
Según ha informado la Guardia Civil de Tráfico, el accidente ha ocurrido a las 13.18 horas, en el kilómetro 132,100 de la carretera Ex-105. El accidente ha consistido en una colisión por alcance. Los agentes han detallado que el vehículo, un Seat Toledo, ha alcanzado por detrás al carro de caballos y mulas, que iban acompañados de un varón. Como consecuencia del impacto, han resultado heridas dos personas, una leve y otra de gravedad, que ha tenido que ser trasladada en helicóptero hasta el Hospital Universitario de Badajoz.
Además, por el golpe han resultado muerto dos de los animales.
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas