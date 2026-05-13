Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HaciendaPresupuesto de CáceresCáceres barrio a barrioEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Tráfico

Dos personas heridas y dos equinos muertos, en un accidente entre Valverde y Olivenza (Badajoz)

Un coche ha alcanzado por detrás un carro con animales

El coche implicado y, al fondo, uno de los animales muertos.

El coche implicado y, al fondo, uno de los animales muertos. / Facebook

Ascensión Martínez Romasanta

Ascensión Martínez Romasanta

Badajoz

Dos personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, como consecuencia del accidente que ha tenido lugar este miércoles en la provincia de Badajoz, en la carretera que une las localidades de Valverde de Leganés y Olivenza. Se han visto implicados un vehículo y un carro tirado por caballos y mulas

Según ha informado la Guardia Civil de Tráfico, el accidente ha ocurrido a las 13.18 horas, en el kilómetro 132,100 de la carretera Ex-105. El accidente ha consistido en una colisión por alcance. Los agentes han detallado que el vehículo, un Seat Toledo, ha alcanzado por detrás al carro de caballos y mulas, que iban acompañados de un varón. Como consecuencia del impacto, han resultado heridas dos personas, una leve y otra de gravedad, que ha tenido que ser trasladada en helicóptero hasta el Hospital Universitario de Badajoz.

Noticias relacionadas

Además, por el golpe han resultado muerto dos de los animales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  2. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  3. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  4. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  7. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  8. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas

Dos personas heridas y dos equinos muertos, en un accidente entre Valverde y Olivenza (Badajoz)

Dos personas heridas y dos equinos muertos, en un accidente entre Valverde y Olivenza (Badajoz)

Ladilla Rusa y Merche encabezan el cartel de Los Palomos 2026 en Badajoz

Ladilla Rusa y Merche encabezan el cartel de Los Palomos 2026 en Badajoz

Las obras artísticas del Meiac cobran vida gracias a la robotización de cuatro colegios de Badajoz

Joven de Mali en Badajoz: "La Policía Nacional nos echó de la estación de autobuses"

Joven de Mali en Badajoz: "La Policía Nacional nos echó de la estación de autobuses"

Sale de la UCI la menor que ingresó con meningitis en Badajoz

Sale de la UCI la menor que ingresó con meningitis en Badajoz

400 personas participan en unas jornadas para impulsar la empleabilidad joven de la Cámara de Comercio de Badajoz

400 personas participan en unas jornadas para impulsar la empleabilidad joven de la Cámara de Comercio de Badajoz

Un incendio en la calle República de Brasil de Badajoz moviliza a los bomberos

Cambia la ordenanza del Puerta a Puerta Tentudía para premiar el reciclaje

Cambia la ordenanza del Puerta a Puerta Tentudía para premiar el reciclaje
Tracking Pixel Contents