Piden 11 años de cárcel para un detenido con un kilo de cocaína tras una persecución de película en Badajoz

Tres hombres se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz tras ser detenidos en una operación antidroga, en la que, tras una persecución de película en la que dos policías nacionales resultaron heridos, se intervinieron más de un kilo de cocaína, una pistola y numerosa munición.

Aunque fueron cuatro los arrestados por estos hechos ocurridos en febrero de 2025, a uno de ellos se le han retirado los cargos.

La fiscalía solicita para el principal investigado 11 años de cárcel: 8 años y 6 meses de prisión y una multa de 160.000 euros por un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, otros 2 años y la retirada del carné por un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria y seis meses más por otro de resistencia a agentes de la autoridad.

Además, en concepto de responsabilidad civil deberá indemnizar por las lesiones a los policías heridos con 1.770 y 1.981, respectivamente.

Para los otros dos investigados, el ministerio público solicita en un caso 6 años de prisión por tenencia ilícita de armas y depósito de municiones y en otro, 3 años de cárcel por un delito de encubrimiento.

La fiscalía, en su escrito de acusación, sostiene sobre las 14.30 horas del 24 de febrero de 2025, el principal acusado, a quien la Policía Nacional ya seguía la pista, accedió a la ciudad en un vehículo de alquiler por el puesto fronterizo de Caya y, cuando intentó interceptarlo en la avenida de Elvas, efectuó una maniobra evasiva y se dio a la fuga a toda velocidad.

"Frenética huida"

Otro vehículo policial camuflado trató de cerrarle el paso y golpeó el coche del acusado, quien continuó «con una frenética huida», llegando a acceder a una rotonda en sentido contrario y obligando a varios conductores a frenar en seco para evitar colisionar. Además, al verse de nuevo acorralado por otro vehículo policial, impactó contra él, a consecuencia de lo que su turismo salió despedido hacia la acera y chocó contra dos señales y un árbol.

A pesar de incluso haber perdido una de las ruedas, prosiguió la fuga y volvió a colisionar con otro coche de la policía. Fue entonces cuando los agentes lo detuvieron, a lo que se opuso «violentamente» con patadas.

En su vehículo, según la fiscalía, el acusado transportaba un paquete con un kilo de cocaína que pretendía entregar a terceros (su valor en el mercado ilícito habría alcanzado casi los 42.000 euros).

De manera paralela, en otro dispositivo de vigilancia, los agentes iniciaron el seguimiento de los otros dos investigados. Según el ministerio público, uno de ellos entregó al otro una bolsa de plástico con diferentes objetos. Este último fue interceptado y se le intervinieron una pistola semiautomática con el número de serie borrado, cargadores, cartuchos y abundante munición. La fiscalía sostiene que pertenecían al primero y el segundo los recogió con el ánimo de ocultarlos y evitar que la policía los descubriera.

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El juicio por estos hechos está pendiente de fecha.