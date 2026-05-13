Las obras artísticas del Meiac cobran vida gracias a la robotización de cuatro colegios de Badajoz

Las obras artísticas del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) de Badajoz han 'cobrado vida' gracias al alumnado de Badajoz. Los proyectos creados consisten en robotizar piezas artísticas del museo combinando plástica, construcción y programación. Los cuatro centros educativos que han participado en 'RobotizArte Contemporáneo' han sido el colegio Lope de Vega, impulsor de la iniciativa, el CEIP Santa Marina, el centro de educación especial Los Ángeles y el IES San Fernando.

La iniciativa permanecerá abierta al público los días 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 y 24 de mayo en horario de 10.00 a 13.30 horas. En estas jornadas, es el alumnado el que se encarga de desgranar todos los detalles de cada exposición robotizada, compartiendo con los asistentes todo el proceso creativo, los materiales que han utilizado, que ideas han inspirado al desarrollo y las soluciones tecnólogicas que han tenido que llevar a cabo para la materialización del proyecto.

Interactuar con las obras expuestas

El director del proyecto, Daniel Leitón, ha revelado que la peculariedad de esta exposición es que los visitantes "podrán interactuar" con algunas de las obras artísticas expuestas en el Meiac, gracias a la robotización del alumnado participante.

Además, para Leitón, es muy importante que los jóvenes creadores puedan practicar la oratoria mediante explicaciones detalladas de sus proyectos. "Podríamos decir que 'RobotizArte' es un aprendizaje de servicio, ya que el alumnado cuando ha trabajado las obras en el colegio, lo hace con la intencionalidad de realizar algo que se va a exponer para que otra persona lo disfrute. Ahí, la motivación es muy potente", ha explicado.

Pequeños expertos

A pesar de que la robótica puede parecer complicada, los profesores han quedado muy satisfechos con la obras del alumnado. Con el paso de las horas dedicadas, los docentes han observado que los escolares han desarrollado una pasión por la robótica que les ha convertido en 'pequeños expertos' de la materia. "Es muy bonito el trabajo dentro del aula. Poco a poco vas viendo a los niños convertirse en plenos protagonistas de su proyecto, entonces, sí, hay alumnado que nos ha sorprendido hasta el punto de decir: 'mira, qué bien la parte que ha desarollado, se le da muy bien la robótica'", ha desvelado el docente.

La tarea que han realizado los alumnos procede de horas de trabajo alternativas en aulas durante semanas anteriores. Vera Barragán, escolar de quinto de primaria del centro educativo Santa Marina, ha confirmado que han tenido que compaginar clases de matemáticas, lengua o historia con robótica. "Empezamos hace un mes con nuestro proyecto y le hemos dedicado dos horas a la semana", ha manifestado la alumna.

Nuevas enseñanzas

La robótica educativa se convierte así en una nueva forma de aprendizaje para el alumnado. Según la organización, el proyecto 'RobotizArte' se basa en metodologías activas de formación y enfoque, donde el arte, junto con la robótica y la programación, se convierten en protagonistas. Para Iván González, alumno de once años, del colegio Lope de Vega, la robotización le ha demostrado que puede convertirse en otra manera diferente de aprender: "En vez de dar matemáticas, lengua u otras asignaturas, esto te da mucha creatividad y enseñanza".

En el caso de Paula Machado Nieves, alumna del centro de educación especial Los Ángeles, ha definido a la robótica como un arte en el que sobresale la imaginación: "Significa mucho ya que tienes que programar un robot poco a poco con tus ideas", ha argumentado la alumna.

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Desde la organización han aclarado que la realización de esta edición en el Meiac responde a "una decisión pedagógica y cultural coherente con la filosofía del proyecto". Además, añaden que 'RobotizArte' "encuentra en el museo un entorno especialmente adecuado para su desarrollo, ya que muchas de las propuestas creadas por el alumnado se inspiran en ideas propias del arte contemporáneo".