Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HaciendaPresupuesto de CáceresCáceres barrio a barrioEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

CASO DE MENINGITIS

Sale de la UCI la menor que ingresó con meningitis en Badajoz

La menor de 11 meses ingresada con meningitis evoluciona favorablemente y ya ha sido trasladada a planta del Hospital Materno Infantil de Badajoz

250331EXT Santi Garc (215855401)

250331EXT Santi Garc (215855401) / Santi García

Mari Carmen Mateos

Mari Carmen Mateos

Badajoz

La menor de 11 meses que ingresó con meningitis en la UCI pediátrica del Hospital Materno Infantil de Badajoz ha salido de la UCI. Según confirma la Consejería de Salud, en la tarde de ayer, los servicios médicos decidieron el paso de la niña a planta, donde se encuentra en estos momentos y evoluciona de manera favorable.

La noticia saltó el pasado jueves, cuando Salud Pública activó el protocolo por meningitis en el CEI Los Diminutos, en la barriada Antonio Domínguez de la capital pacense.

Noticias relacionadas

La niña contrajo meningitis causada por Neisseria Meningitidis y se puso en aislamiento a los contactos escolares, familiares y a los servicios médicos que la atendieron. Salud Pública activó el protocolo pertinente y se han estudiado todos los casos. Por ahora, los pacientes continúan en seguimiento, sin novedades y bajo control.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  2. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  3. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  4. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  7. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  8. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas

Sale de la UCI la menor que ingresó con meningitis en Badajoz

Sale de la UCI la menor que ingresó con meningitis en Badajoz

400 personas participan en unas jornadas para impulsar la empleabilidad joven de la Cámara de Comercio de Badajoz

400 personas participan en unas jornadas para impulsar la empleabilidad joven de la Cámara de Comercio de Badajoz

Un incendio en la calle República de Brasil de Badajoz moviliza a los bomberos

Cambia la ordenanza del Puerta a Puerta Tentudía para premiar el reciclaje

Cambia la ordenanza del Puerta a Puerta Tentudía para premiar el reciclaje

La Diputación de Badajoz licitará este año más de 200 proyectos que llegarán a un centenar de municipios

Vítaly y Avanta se integrarán para crear un proyecto líder en el sector de la seguridad y salud laboral en Europa

Vítaly y Avanta se integrarán para crear un proyecto líder en el sector de la seguridad y salud laboral en Europa

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de mayo

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de mayo

Virginia, alma y fogones de La Despechá

Tracking Pixel Contents