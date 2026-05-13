CASO DE MENINGITIS
Sale de la UCI la menor que ingresó con meningitis en Badajoz
La menor de 11 meses ingresada con meningitis evoluciona favorablemente y ya ha sido trasladada a planta del Hospital Materno Infantil de Badajoz
La menor de 11 meses que ingresó con meningitis en la UCI pediátrica del Hospital Materno Infantil de Badajoz ha salido de la UCI. Según confirma la Consejería de Salud, en la tarde de ayer, los servicios médicos decidieron el paso de la niña a planta, donde se encuentra en estos momentos y evoluciona de manera favorable.
La noticia saltó el pasado jueves, cuando Salud Pública activó el protocolo por meningitis en el CEI Los Diminutos, en la barriada Antonio Domínguez de la capital pacense.
La niña contrajo meningitis causada por Neisseria Meningitidis y se puso en aislamiento a los contactos escolares, familiares y a los servicios médicos que la atendieron. Salud Pública activó el protocolo pertinente y se han estudiado todos los casos. Por ahora, los pacientes continúan en seguimiento, sin novedades y bajo control.
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