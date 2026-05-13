Vítaly y Avanta se integrarán para crear un proyecto líder en el sector de la seguridad y salud laboral en Europa

Artá Capital, Corpfin Capital y los accionistas procedentes de la integración de Cualtis han anunciado hoy el acuerdo para la venta de su participación mayoritaria en Vítaly a H.I.G. Capital -una de las principales firmas globales de inversión alternativa-. El cierre definitivo de la transacción está sujeto a los procedimientos habituales de aprobación para este tipo de operaciones, incluyendo la aprobación de control de concentraciones por la Comisión Europea y la aprobación de inversiones extranjeras directas en España.

Los socios fundadores de Vítaly, Andrés López y Jesús Nieto, se mantienen como inversores y ejercerán la función de CEOs. Junto con los equipos directivos de Vítaly y Avanta, tendrán la misión de integrar ambas compañías. Josep Pla, fundador de Avanta, y el fondo de capital privado MCH formarán parte también del consejo de administración del nuevo grupo empresarial.

Vítaly es un proyecto líder en España en la prestación de servicios de consultoría en seguridad, salud laboral y cumplimiento normativo. Con origen en Extremadura y más de 25 años de trayectoria. Actualmente, la empresa cuenta con más de 4.200 empleados, 150.000 clientes y protege a una población laboral de 2,5 millones de personas. Dispone además de 190 centros propios y 100 unidades móviles para exámenes de salud. Su crecimiento sostenido ha hecho de Vitaly un operador líder del sector en términos de reputación, crecimiento y rentabilidad.

Artá Capital -gestora independiente de capital privado especializada en el mercado ibérico- y Corpfin Capital -firma de capital privado con mayor trayectoria en Iberia- han apoyado a los socios fundadores José Rey, Andrés López y Jesús Nieto en el intenso proceso de transformación de la compañía. La entidad ha desempeñado un papel significativo en la consolidación del sector y en la adopción temprana de nuevas tecnologías y soluciones de IA aplicada. Por su parte, Avanta se ha consolidado como un operador de referencia en el sector preventivo mediante una exitosa estrategia orgánica e inorgánica. Con sede en Valencia, cuenta con más de 100.000 clientes y un equipo profesional de más de 2.000 personas.

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Los nuevos socios ejecutivos del proyecto conjunto afirman estar "muy ilusionados ante la creación de un líder en prevención de riesgos laborales en España y Europa, con retos tan relevantes como la internacionalización y el desarrollo de servicios digitales basados en IA orientados al bienestar, seguridad y salud de los trabajadores y empresas". Arcano Baird, Boston Consulting Group, Deloitte y Garrigues asesoraron a los vendedores en la operación, mientras que H.I.G. Capital contó con el asesoramiento de Alvarez & Marsal, Cuatrecasas, Ernst & Young y Paul, Weiss.