El X Trail Rayano de Villanueva del Fresno (Badajoz) une deporte y solidaridad

El deporte, la naturaleza y el compromiso social vuelven a darse la mano en la provincia de Badajoz. Esta mañana se ha presentado en la sede de la diputación provincial la X edición del Trail Rayano de Villanueva del Fresno, una cita consolidada que este año propone un reto de hasta 1000 metros de desnivel positivo por los senderos de La Raya.

En el acto de presentación han intervenido Ricardo Cabezas, diputado de Cultura y Deporte; Ramón Díaz Farías, alcalde de la localidad y vicepresidente provincial; Francisco Camilo Fuentes, presidente del club Villanueva Trail Running, y Ginés Robles, dinamizador deportivo de la Mancomunidad de la Comarca de Olivenza.

Un desafío técnico entre veredas

La competición, que se celebrará este domingo 17, ofrece dos modalidades principales para adaptarse a distintos perfiles de corredores: una carrera de 25 kilómetros con un desnivel positivo de 1000 metros, y otra más corta de 15 kilómetros con 750 metros de desnivel.

Según los organizadores, el recorrido destaca por su autenticidad, ya que el 80% discurre por veredas entre jaras y matas, incluyendo tramos técnicos con pendientes que alcanzan el 40% de inclinación. Además, para fomentar la participación de acompañantes y familias, se llevará a cabo una ruta senderista paralela.

"El deporte, cuando nace desde el compromiso y la implicación de un pueblo, acaba consolidándose como un referente", destacó Ricardo Cabezas sobre la trayectoria de la prueba.

Cartel del X Trail Rayano. / Cedida

Solidaridad y carácter transfronterizo

Más allá de la competición, el Trail Rayano mantiene su ADN solidario colaborando activamente con la Federación Española de Enfermedades Raras. En esta décima edición, la prueba contará con el padrinazgo de Daniel Remón, actual campeón de España M40 de Trail Running.

El alcalde de Villanueva del Fresno, Ramón Díaz Farías, subrayó el carácter internacional del evento, señalando que gran parte de los 200 participantes habituales proceden de Portugal. El evento se confirma como un punto de encuentro entre naciones, reuniendo a corredores de unas 30 localidades extremeñas y 25 lusas, lo que refuerza la dinamización turística y económica de la zona.

Convivencia y últimas inscripciones

La jornada no terminará en la línea de meta. La organización ha preparado una "actividad integradora" que incluye una fiesta y garbanzada final para todos los asistentes. Los corredores inscritos recibirán una bolsa conmemorativa con camiseta, gorra y botella.

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Para aquellos interesados en participar, el plazo de inscripción permanece abierto hasta mañana, jueves 14. Se espera que la dehesa, en su "mejor momento" estacional, sea el escenario perfecto para una cita que ya ha atraído a más de 3.000 deportistas a lo largo de su década de historia.