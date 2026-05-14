Alburquerque (Badajoz) celebra su XXIV Feria Ganadera

El Ayuntamiento de Alburquerque ha desvelado la hoja de ruta oficial para la XXIV edición de su Feria Ganadera. El evento, que se desarrollará entre el 21 y el 24 de mayo en el Recinto Ferial 'Feliciano Briegas', se reafirma un año más como una cita ineludible para el sector, logrando un equilibrio entre la actividad profesional y un amplio programa lúdico diseñado para atraer a vecinos y visitantes de toda la provincia.

Un arranque marcado por la tradición

La actividad ganadera comenzará el viernes 22 de mayo con la recepción de las reses. La entrada de ganado en el recinto está prevista a partir de las 17.00 horas y se extenderá hasta la mañana del sábado. Para cerrar esta primera jornada oficial, la Plaza de España se vestirá de gala a las 22.30 horas con la actuación del Quinteto Orquesta Moreno Show, dando inicio a la vertiente más festiva de la feria.

Jornada central: Técnica y cultura

El sábado 23 de mayo será el día de mayor actividad en el 'Feliciano Briegas'. La jornada se iniciará con un desayuno ganadero ofrecido por la Escuela Taller Proyecto Escala Alburquerque, seguido del acto institucional con las autoridades locales. El programa técnico contará con una exhibición de esquila de estilo australiano a mediodía, un reclamo visual para profesionales y curiosos.

La tarde del sábado diversificará su oferta con el baile flamenco de Ángel López y Carmen Ramayo, y la música del Dúo Samplers. No faltará el tradicional sorteo de sementales, clave para los ganaderos, ni la emoción taurina con la final del IV Bolsín 'Cairel de Plata'. La noche concluirá con una verbena popular amenizada por la Orquesta Estrella Central.

Domingo familiar y clausura

El cierre de la feria, el domingo 24, pondrá el foco en los más pequeños y en la recuperación de las raíces. A las 12.00 horas se celebrará el concurso infantil de mascotas, patrocinado por Ventum, con premios y obsequios para todos los participantes. Paralelamente, se llevará a cabo una exhibición de esquila tradicional, mostrando el contraste con las técnicas modernas vistas el día anterior.

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Tras la entrega de agradecimientos, el Trío Momentum Show pondrá el broche final a las 15.00 horas. Cabe destacar que, durante todo el fin de semana, el recinto albergará diversas exposiciones permanentes dedicadas a la actualidad del sector agroganadero, consolidando a Alburquerque como referente comarcal en la materia.