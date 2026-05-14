La Audiencia de Badajoz absuelve del delito de asesinato a la menor condenada por el crimen de Belén Cortés

La Audiencia de Badajoz ha absuelto del delito de asesinato a la menor condenada por el crimen de la educadora Belén Cortés. Lo ha hecho al entender que el auto de rectificación de la sentencia del Juzgado de Menores (notificado al día siguiente) incorporaba nuevos hechos con respecto a la adolescente sobre los que se asienta su condena como cómplice, que excedían la corrección de errores. Es decir, que consideraba probados hechos que no se habían dado por acreditados en el fallo original.

Sí mantiene para ella los 2 años de internamiento por robo con violencia y también confirma la medida de 6 años de internamiento en régimen cerrado para el otro menor que recurrió la sentencia condenatoria ante la Audiencia. El tercer condenado no presentó recurso y aceptó el fallo.

De esta forma, estima parcialmente el recurso presentado por la defensa de la adolescente, Leopoldo Torrado, que argumentaba precisamente que el auto de la jueza quebraba el principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales y que ampliaba el relato fáctico en cuanto a su representada y su grado de participación en los hechos.

La Audiencia de Badajoz le da la razón y señala que "el contenido de esta postrera resolución excede del estrecho margen que habría de tener un auto de rectificación de errores, pues se añade un párrafo que antes no existía en la sentencia, y sobre ese párrafo nuevo (y novedoso) se asienta la condena como cómplice del delito de asesinato. Jurídicamente, esto no es posible realizarlo, y menos contra reo”.

Así, el tribunal no acepta la relación de hechos probados incluida en el auto de de rectificación y los suprime, lo que lleva absolver a la menor del delito de asesinato.

Esta sentencia no es firme y cabe interponer recurso de casación.

Belén Cortés fue asesinada la noche del 9 de marzo de 2025 en el piso de cumplimiento de medidas judiciales para menores de la Urbanización Guadiana en el que trabajaba. Ella era la única profesional al cargo de los tres menores (había un cuarto en la vivienda que huyó y dio la voz de alarma sobre lo ocurrido) que fueron detenidos pocas horas después por su implicación en el crimen. Entonces tenían 14 y 15 años los dos varones y la adolescente, 17.

El juicio se celebró del 29 al 31 de octubre y los tres fueron condenados por el asesinato de la educadora, los dos varones, como autores materiales a 6 años de internamiento en régimen cerrado, y la chica, como cómplice a 5 años.

Además, se condenó a la Junta de Extremadura a indemnizar a la familia por los daños morales con 620.000 euros como responsable civil solidaria y directa. Esta parte no recurrió.

Al día siguiente de la sentencia dictada por el Juzgado de Menores se notificó el auto de aclaración-rectificación de errores materiales, una resolución con fecha 10 diciembre de 2025.

La vista del recurso de apelación ante de la Audiencia de Badajoz de dos de los menores condenados, defendidos por José Duarte y Leopoldo Torrado, se celebró el pasado 6 de mayo, cinco meses después de que se hiciera pública la sentencia del Juzgado de Menores.

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