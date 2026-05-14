Los dos detenidos por el robo en el camión de los regalos ingresan en prisión y también se les acusa del robo en Correos de Fuente de Cantos

Los dos detenidos por el robo de la caja fuerte del camión de los regalos instalado en el complejo Leo, ubicado en el término municipal de Monesterio (Badajoz), pasaron a disposición judicial este miércoles y tras prestar declaración decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza.

Ambos individuos, naturales de Badajoz, entraron en el centro penitenciario de la capital pacense en la tarde de este miércoles, según confirma la Delegación del Gobierno en Extremadura.

El robo del camión

Los dos hombres fueron detenidos este mismo lunes tras la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil desde que el 29 de diciembre se perpetrara el robo de la mencionada caja fuerte. De madrugada varias personas arrancaron esta caja que se encontraba en el interior de un tráiler y la introdujeron en un turismo. Este dispositivo de seguridad, de cerca de dos metros de altura, fue forzado para obtener su botín.

Dos días más tarde apareció en una finca en la población de Cala (Huelva) abierta, sin dinero y con los restos de la documentación que había en su interior. De ella sustrajeron 66.801 euros, según indica David Pérez, propietario del camión de los regalos. La benemérita les imputa este delito y otros más. Entre ellos, los dos intentos de robo en las oficinas de Correos de Torremejía y Santa Amalia y el asalto consumado de la oficina de la misma empresa pública en Fuente de Cantos (Badajoz).

Presuntos autores del robo en Correos

De este último establecimiento se llevaron también todos los votos por correo recogidos en esta población pacense para las elecciones autonómicas celebradas el 21 de diciembre. Sobre este hecho concreto se ha referido José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, quien ha recordado que entonces se dijeron "barbaridades" al respecto de este robo.

"Son responsables del robo en la oficina de Correos" de Fuente de Cantos en la madrugada del 18 de diciembre de 2025. Durante este asalto también se llevaron la caja fuerte de la oficina en la que había 14.000 euros y 124 votos emitidos por correo, informaron desde la benemérita.

Entonces, distintos dirigentes del PP aseguraron que esto podría estar detrás de una "estrategia organizada" para alterar los resultados electorales. Por ello, Quintana asevera que los dos varones encarcelados son los responsables de "aquel robo en el que se ponía en duda la democracia".

En base a este comentario, asevera que aquellos que hicieron estos comentarios "deberían reflexionar la cantidad de barbaridades que se dijeron". De la misma forma, el delegado del Gobierno en la región indica que "ellos no querían los votos para nada. Los tiraron porque iban buscando dinero y cosas de valor".

"Seguimos investigando"

Aunque en las imágenes de las cámaras de seguridad del camión se aprecian que fueron más de dos personas las que participaron en el robo, por el momento solo hay dos detenidos: "No descartamos la detención de más personas. Seguimos investigando". Así, Quintana señala que hay constancia de que uno de los presuntos autores de esta acción ilícita "se conoce el caso de alguna persona fallecida".

Además, Quintana indica, aunque sin una certeza absoluta, que es muy probable que los dos encarcelados contaran con antecedentes. Este mismo extremo lo plantea también el propietario del camión de los regalos quien asevera que han sido los autores de otros robos en numerosos municipios de la región en los últimos años.

"Magnífico" trabajo de la Guardia Civil

"La Guardia Civil ha hecho un trabajo magnífico y sabía que, al final, se les detendría". En este sentido, Quintana agradece su trabajo y asevera que este es digno de "un merecido reconocimiento" pidiendo que "no se ponga nunca en duda lo que dice la Guardia Civil o la Policía Nacional" al respecto de las investigaciones que desarrollan en la región.

Por el momento, la investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones. Los presuntos autores del robo en Monesterio ingresaron en la tarde de este miércoles en prisión de manera provisional y sin fianza.