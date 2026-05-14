La Guardia Civil investiga a un vecino de Azuaga por matar a tiros a tres ovejas en Granja de Torrehermosa

La Guardia Civil ha procedido a la investigación de un vecino de la localidad de Azuaga como presunto autor de la muerte de tres ovejas y una cuarta herida de gravedad. Los hechos se remontan a mediados del pasado mes de abril, cuando el dueño de la explotación ganadera ovina del término municipal de Granja de Torrehermosa comunicó el resultado de muerte de los animales.

Según la benemérita, tras realizar una inspección ocular en la zona, los agentes del cuerpo confirmaron que los animales presentaban impactos en la cabeza compatibles con disparos efectuados por un arma de fuego o similar.

Interceptado con el arma

La recopilación de las investigaciones concluyó en estrechar el cerco en torno a un vecino de Azuaga, quien había sido visto cazando pájaros en ese mismo paraje, eso ayudó a la investigación.

Durante un dispositivo de vigilancia establecido al día siguiente, el sospechoso fue interceptado en las inmediaciones de la explotación ganadera ovina mientras conducía un vehículo. En el momento de dicha intercepción, el hombre portaba un arma de aire pre-comprimido desenfundada sobre el asiento delantero del transporte que conducía.

Consecuencias legales

La Guardia Civil, ante el hallazgo, procedió a la intervención inmediata de la carabina y se tramitaron las diligencias correspondientes por su presunta implicación en un delito de maltrato animal con resultado de muerte. Además, el implicado ha sido propuesto para diversas sanciones administrativas por infracciones graves tanto al Reglamento de Armas como a la Ley de Caza.

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Las diligencias instruidas ya han sido puestas a disposición de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Llerena. Los investigadores tratan de esclarecer los motivos por los que el presunto culpable fue motivado a realizar estos hechos.