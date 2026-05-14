Identificadas dos víctimas del franquismo tras los análisis genéticos en Castuera (Badajoz)

El proyecto de identificación de restos exhumados en las fosas clandestinas del cementerio de Castuera ha logrado poner nombre y apellidos a dos víctimas de la represión franquista: Antonio Holguín León, vecino de la localidad, y Julián Gil Mera, natural de Villanueva de la Serena.

Colaboración institucional y científica

Los trabajos, que se desarrollaron durante la segunda mitad de 2025, han contado con el impulso del Ayuntamiento de Castuera y la Asociación Memorial del Campo de Concentración de Castuera (Amecadec). La financiación ha corrido a cargo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), dentro de las ayudas 2024-2025 para la recuperación de la memoria democrática.

En el plano técnico, el Departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha liderado el proyecto, mientras que el grupo de investigación Biomics de la Universidad del País Vasco se ha encargado de los complejos análisis genéticos necesarios para la confirmación de las identidades.

Un proceso técnico complejo

La identificación ha sido el resultado de una primera fase iniciada con la recogida de muestras biológicas de restos exhumados en un periodo que abarca desde 2011 hasta 2022. Estas muestras fueron contrastadas con el ADN de familiares de referencia facilitados por Amecadec.

La sistematización de datos ante mortem y post mortem ha sido fundamental para arrojar luz en un contexto especialmente difícil. Castuera fue un epicentro de la represión, albergando una prisión de Partido Judicial y uno de los campos de concentración más importantes de la España franquista, donde se estima que fueron asesinadas más de 300 personas durante la contienda y la posguerra.

Reparación y nuevas exhumaciones

Tras la confirmación de los resultados, el Consistorio ha informado que ya se encuentra en contacto con las familias de Antonio y Julián para organizar la entrega de los restos y proceder a su reparación definitiva.

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Sin embargo, el trabajo en el municipio no se detiene. Esta misma semana ha comenzado una nueva intervención arqueológica en el cementerio municipal. El objetivo es localizar nuevas fosas y continuar con la exhumación de más víctimas que aún permanecen en paradero desconocido en el entorno de la localidad.