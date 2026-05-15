En primera persona
Alberto y Cristian: dos historias paralelas de bomberos con vocación que ascienden juntos a sargentos en Badajoz
Entraron a la vez en el parque municipal hace 18 años y han ido aprobando y ascendiendo a la vez. Hasta llegar a lo que son hoy: ejemplos de profesionalidad y de servicio al ciudadano
Como el resto de compañeros, siguen reclamando el incremento de la plantilla, para cumplir los mínimos
El lema de los bomberos "entramos juntos y salimos juntos" lo llevan a rajatabla Alberto y Cristian, porque la historia del ejercicio de su profesión ha sido paralela. "Hemos ascendido los dos a la vez siempre", apunta Alberto, que entró en el parque municipal de Badajoz con 27 años. Cristian tenía 22. Muy joven. Han pasado 18 años.
Ambos llegaron en 2008 con contratos. "Ya ha llovido desde entonces, hemos vivido muchas situaciones", comenta Cristian. Después aprobaron las plazas de interinos, funcionarios, de cabo "y ahora nueva vida de sargento". Lo cuenta Alberto Foz Blázquez que junto con Cristian Montesinos Sánchez han tomado posesión este viernes en el Ayuntamiento de Badajoz de dos plazas de sargentos en el cuerpo de bomberos de Badajoz, donde han desarrollado toda su vida profesional, de manera paralela.
Cristian habla en nombre de ambos cuando dice que "quería crecer a nivel personal y profesional, me propuse ascender y lo hemos ido consiguiendo poquito a poco". El proceso hasta llegar a sargentos "ha sido largo, tedioso, tiene pruebas teóricas, a desarrollar también, físicas, más los trámites burocráticos que conlleva cualquier proceso selectivo, ha sido para nosotros un reto, pero lo hemos sobrellevado con el apoyo de los propios compañeros y de la familia".
Para Alberto, haber llegado hasta aquí supone "más responsabilidad, menos riesgo, la familia va a estar más tranquila en ese aspecto, porque ahora a nosotros nos toca ver los toros desde la barrera, nos quedamos fuera en los incendios, gestionando al personal que se vaya incorporando o que esté trabajando en ese momento. Mucha más responsabilidad, porque tienes que gestionar una intervención de cualquier calado y tienes a tus espaldas la seguridad de tus compañeros". Cristian incide en que esta nueva etapa profesional "es un reto, porque eres la persona que se encarga de la seguridad de la ciudad en el operativo de bomberos, el jefe de guardia, con lo que conlleva para la ciudadanía y con los propios compañeros, coordinarlos no deja de ser un reto".
Momentos complicados
En el acto de la toma de posesión, que ha tenido lugar en el salón de plenos, el alcalde, Ignacio Gragera, ha recordado momentos complicados para ambos en el ejercicio de su trabajo. Para Alberto. uno de ellos fue la explosión en la calle Hernando de Soto, en San Fernando. Alberto fue el bombero que estaba abriendo la puerta de la vivienda cuando se produjo la explosión. "Las puertas de los dos pisos afectados me dieron en la cabeza y en la espalda, al final tienes que echarte para adelante y con el dolor que tenía estuvimos trabajando más de seis horas; fue un día duro, porque no nos funcionaban las comunicaciones, los compañeros no sabían si a mí me había pasado algo o no, después, cuando ven que no ha ocurrido físicamente nada grave, es emotivo, por las muestras de cariño que recibes. Bueno, una experiencia más".
De Cristian, el alcalde ha mencionado una intervención en la avenida Fernando Calzadilla. "Es una de tantas actuaciones que vivimos en nuestro día a día". En concreto, fue el incendio de una vivienda "cuando llegamos los ocupantes del edificio estaban en las ventanas pidiendo que les rociásemos con agua porque se quemaban, amenazaban con tirarse al vacío para escapar, son situaciones muy tensas, tienes que estar muy hábil, tomar decisiones muy rápidas y en este caso el operativo salió bien".
Los dos han vivido experiencias complicadas en las que lo han pasado mal. "Algunas muy traumáticas y además es una ciudad relativamente pequeña, muchas veces conocemos a las víctimas, a las personas que están pasando un problema, empatizas y ese problema lo haces tuyo; es muy triste ver a tu gente pasarlo mal, pero también es gratificante intentarles ayudar"
"He tocado techo y me siento feliz haciendo lo que hago"
Cristian cuenta que siempre quiso ser bombero. "Le decía a mi padre que quería ser bombero, o ambulanciero o algo relacionado con las sirenas. No tengo ningún vínculo familiar o conocido que lo fuera. Me dio por ahí, me llamó la atención y es curioso, porque todo lo fui orientando a la oposición para ser bombero, y hubo suerte". No aspira a ascender más: "Nunca se puede decir de este agua no beberé, pero considero que he tocado techo, por mi personalidad me gusta el tema operativo y los puestos más altos son más de oficina. A día de hoy puedo decir que he tocado techo y me siento feliz haciendo lo que hago".
A ninguno se le ha pasado por la cabeza tirar la toalla, el casco en este caso. Su vocación no les falla. "Esto cada día es algo nuevo -señala Alberto- No hay nada mejor en esta vida que trabajar en lo que te gusta, es lo que le digo a mi hijo". ¿Quiere ser también bombero? "No, dice que quiere ser médico, como si quiere ser barrendero".
La falta de personal que no se resuelve
Ambos se hacen eco de los problemas de la plantilla, de la que llevan años quejándose. Las plazas de sargentos ya están cubiertas. Con la incorporación de los dos se refuerza la estructura del parque, según ha recordado el alcalde, Ignacio Gragera, presente en la toma de posesión. Pero faltan cabos y, sobre todo, "muchos bomberos". "Hasta que no se cumplan los mínimos, que tanto tiempo llevamos luchando, no vamos a poder garantizar la seguridad sobre todo de los compañeros, porque hay muchas intervenciones en las que se requiere más bomberos", reclama Alberto. Cita como ejemplos la explosión de la calle Hernando de Soto y el incendio de la residencia de La Granadilla. "Son intervenciones en las que se necesita mucho personal y cumplir los mínimos, para poder garantizar la seguridad, tanto de los afectados como de los intervinientes".
Cristian confirma que la necesidad de personal en el parque es "seria". "Nos consta que están intentando resolverlo, mientras tanto damos el doscientos por cien, porque el hecho de que no estemos todos los que tienen que estar implica que los que sí estamos tenemos que hacer un trabajo añadido para poder resolver esas situaciones". "No hay que olvidar -reitera- que nuestro trabajo consiste en resolver problemas de la gente, y cuando ya de serie llevamos el déficit de personal, es un mayor reto. Es complicado". Asegura que a dia de hoy "es muy rara" la guardia en la que se cumplan los mínimos establecidos.
En estos momentos sigue abierta convocatoria para cubrir 17 plazas de bomberos. Pero son insuficientes, según Alberto. Se necesitan "bastante más", asegura. "Con las 17 plazas se mejora, evidentemente, pero no se cubrirían los mínimos, faltarían más por las jubilaciones, ascensos". Pendiente está de iniciarse la convocatoria de 7 plazas de cabos, que dejarían vacantes siete de bombero. Las bases están aprobadas. "Es una rueda que no para y hay que seguir cubriendo". En estos momentos solo hay dos cabos.
Para las 17 de bomberos, solo 14 han pasado el primer examen, y quedan otros cuatro. A pesar de ser una profesión muy demandada, es muy exigente. "Entran los mejores, no quiere decir que los que suspenden no lo sean, ni mucho menos, porque yo lo sé, igual que Cristian, una oposición depende de muchísimos factores, de la suerte, del tipo de examen, de cómo te coja ese día". Se han quedado tres plazas desiertas. "Para eso habría que adelantarse e intentar publicar otro proceso".
Cristian, por su parte, ha deseado suerte a quienes finalmente se vayan a incorporar: "Es un trabajo muy bonito, es verdad que se viven momentos muy duros, muy tensos, pero es muy gratificante".
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