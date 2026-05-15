Cae un grupo de Badajoz dedicado al robo de ganado para venderlo en Portugal

La Guardia Civil ha detenido tres vecinos de Badajoz que presuntamente formaban parte de un grupo dedicado a robar ganado en explotaciones de la provincia, para después vender los animales de manera clandestina en Portugal.

Según la información facilitada por la comandancia, se habrían apoderado de más de 200 cabezas en al menos cinco robos. Además, no se descarta su implicación en otros hechos delictivos.

La investigación se inició el pasado mes de febrero, cuando se denunciaron una serie de robos de ganado ovino en explotaciones ganaderas de distintos municipios. Ante la sospecha de que los autores pudieran transportar a los animales para camuflarlos en otras explotaciones cercanas, incluso de Portugal, se activaron dispositivos de intercambio de información con autoridades policiales portuguesas y se intensificaron las inspecciones en fincas y servicios en vías de comunicación anexas a estas.

Dentro de estos operativos de cooperación transfronteriza, agentes portugueses de la Guarda Nacional Republicana (GNR) interceptaron a los tres detenidos en una furgoneta en Elvas (Portugal), en la que transportaba 99 corderos, supuestamente de procedencia ilícita.

Agentes de la Guardia Civil se trasladaron al país vecino para inspeccionar los animales intervenidos y pudieron constatar que se trataba del ganado sustraído durante esa misma madrugada en una finca ganadera de localidad de La Parra. Debido a las malas condiciones del transporte, 21 de los animales habían muerto.

Tras la detención de los sospechosos, todos con antecedentes por hechos similares, se obtuvieron suficientes indicios para determinar su implicación en otros cuatro robos similares perpetrados en los municipios de Feria, La Morera, Zahinos y Alburquerque, donde se habrían apoderado de un total de 219 animales.

'Modus operandi'

Según los investigadores, los integrantes del grupo se trasladaban en vehículo hasta las explotaciones ganaderas y, aprovechando la ausencia de trabajadores y encargados de las fincas, fracturaban candados de acceso a las propiedades, para entrar y cargar los animales, que transportaban hasta Portugal, donde supuestamente eran vendidos de manera ilegal a ganaderos portugueses.

A los tres detenidos se les han instruido diligencias como presuntos autores de la sustracción de un total 219 cabezas de ganado ovino de explotaciones ganaderas y pertenencia a grupo delictivo.

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Del caso se ha hecho cargo la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra.