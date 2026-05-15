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Seguridad

Don Benito solicitará refuerzo de la vigilancia en la urbanización Las Arenas

Los vecinos de esta zona de la localidad han pedido que aumente la presencia policial ante la oleada de robos del pasado verano

Reunión de vecinos de Las Arenas con representantes municipales en Don Benito.

Reunión de vecinos de Las Arenas con representantes municipales en Don Benito. / LCB

Samuel Sánchez

Don Benito

La alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, y la teniente de alcalde, María Fernanda Sánchez, se han reunido con vecinos de la urbanización Las Arenas para conocer de primera mano sus principales demandas. En este sentido, desde el consistorio señalan que el encuentro se desarrolló en un clima de diálogo y cooperación con el objetivo de avanzar en mejoras para esta zona residencial.

Una de las principales preocupaciones trasladadas por los vecinos fue la seguridad, después de la oleada de robos sufrida durante el pasado verano. Ante esta situación, el consistorio se ha comprometido a contactar con la Delegación del Gobierno en Extremadura para solicitar una mayor colaboración de Policía Nacional y Guardia Civil para evitar estas situaciones.

El Ayuntamiento considera necesario «reforzar» la presencia de efectivos de cara a la temporada estival, cuando aumenta la preocupación vecinal por posibles incidentes.

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Fuera de demarcación

Desde el consistorio recuerdan que Las Arenas se encuentra fuera de la demarcación de la Policía Local, por lo que la actuación depende de otros cuerpos de seguridad. Además, el equipo de gobierno ha tendido la mano a los vecinos para atender aquellas demandas que puedan resolverse desde el ámbito municipal.

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