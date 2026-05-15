El escritor pacense Mario Alonso publica 'Escala menor', una novela coral sobre el amor contemporáneo

"El amor eterno es efímero". Con ese subtítulo presenta Mario Alonso Ayala su nueva novela, 'Escala menor', una obra que se adentra en los claroscuros de las relaciones de pareja y en algunas de las preguntas que atraviesan la vida afectiva actual: qué queda del deseo con el paso del tiempo, cómo se sostiene la convivencia o hasta dónde llegan la fidelidad, la soledad y la necesidad de sentirse reconocido por los demás.

El escritor pacense, que regresa ahora a la narrativa con su quinta novela, propone un relato coral construido a partir de múltiples voces. La obra, publicada por Almuzara, no busca héroes ni villanos, sino personajes vulnerables, enfrentados a conflictos cotidianos y profundamente humanos: la rutina que desgasta la pasión, el deseo que no siempre coincide, la huida como respuesta o la dificultad de elegir cuando los vínculos ya no ofrecen certezas.

Dos miradas frente al mismo vínculo

La novela se apoya en una estructura que contrapone los puntos de vista femenino y masculino. Desde esa doble perspectiva, 'Escala menor' plantea un recorrido emocional por las tensiones del presente y por las contradicciones de una sociedad que sigue hablando del amor como promesa, aunque muchas veces lo viva como fragilidad.

A través de una prosa reflexiva, Alonso coloca al lector ante cuestiones que van más allá de la peripecia de sus personajes. La obra se pregunta si el amor responde a una construcción cultural, a una estrategia evolutiva o a una mezcla difícil de separar entre deseo, costumbre, miedo y búsqueda de compañía. "El cerebro sirve para ir; el corazón, para llegar", recoge una de las ideas que atraviesan el libro.

De Badajoz a una trayectoria entre la literatura, la empresa y la Movida

Mario Alonso Ayala nació en Badajoz en 1960. Es licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho, académico correspondiente de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes y presidente de la firma de servicios profesionales Auren. Su perfil combina la actividad literaria con una trayectoria profesional vinculada a la economía, el derecho y la divulgación.

Durante los años ochenta fue también uno de los impulsores de la Movida madrileña con el grupo Mario Tenia y Los Solitarios, una etapa que forma parte de una biografía marcada por intereses diversos y por una presencia constante en espacios culturales, empresariales y ensayísticos.

Una obra más en su recorrido narrativo

Antes de 'Escala menor', Alonso había publicado en Almuzara las novelas 'No esperes que el tigre se vuelva vegetariano' (2018), 'Cuando el silencio miente' (2019), 'Chao' (2021) y 'El lamento de la grulla' (2024), además de varios libros de relatos y participaciones en obras colectivas.

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Con esta nueva entrega, el autor consolida una línea narrativa centrada en la exploración de las emociones humanas y de las contradicciones de la sociedad contemporánea. La novela ya está disponible en librerías, según la información facilitada por la editorial.