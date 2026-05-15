Salud
El Hospital de Llerena (Badajoz) estrena su nueva unidad de cirugía mayor ambulatoria
La Junta de Extremadura ha realizado esta inversión para optimizar la atención sanitaria, permitiendo realizar intervenciones quirúrgicas que no requieren de ingreso hospitalario
La Crónica de Badajoz
El Hospital de Llerena ha dado un paso significativo en la mejora de sus servicios con la puesta en marcha de su nueva unidad de cirugía mayor ambulatoria. Esta infraestructura, que ya se encuentra plenamente operativa, representa una apuesta decidida por la modernización de la calidad asistencial en la región.
Mejora en la gestión hospitalaria
La creación de esta unidad integral está diseñada para transformar la dinámica del centro. Al permitir la realización de intervenciones sin necesidad de ingreso hospitalario, el hospital logra dos objetivos fundamentales: un notable incremento de la actividad quirúrgica y la liberalización de camas de hospitalización para pacientes con necesidades de mayor complejidad.
Inversión en calidad asistencial
Este proyecto ha sido financiado por la Junta de Extremadura, con el propósito de ofrecer una atención más ágil y eficiente. Con la unidad ya en funcionamiento, los pacientes podrán beneficiarse de procesos quirúrgicos más rápidos que facilitan una recuperación en su entorno domiciliario, mejorando así la atención y calidad que se presta a la ciudadanía
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