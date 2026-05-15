Familias
Talleres, juegos y solidaridad para celebrar el Día de la Familia en Don Benito
La jornada pondrá el foco en la infancia y la adolescencia y en la familia como entorno de protección y bienestar para los pequeños
Samuel Sánchez
Don Benito celebrará el Día Internacional de las Familias con una programación centrada en la convivencia, la solidaridad y el acogimiento familiar. La iniciativa ha sido presentada por la concejala de Políticas Sociales, Familias e Igualdad, Violeta Casado, y cuenta con el apoyo de la asociación Proprefame.
Bajo el lema ‘La familia, tu espacio seguro’, la jornada pondrá el foco en la infancia y la adolescencia, así como en la familia como entorno de protección y bienestar.
Entre las actividades previstas habrá fotomatón y videomatón familiar, castillos hinchables y diferentes talleres.
Casado ha destacado la participación de los integrantes del CLIA y ha defendido el derecho de todos los niños a vivir en familia.
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