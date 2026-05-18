El ayuntamiento de Monesterio convoca sus concursos literarios

El ayuntamiento de Monesterio ha convocado una nueva edición de sus concursos literarios que, en la modalidad de relatos, (Certamen Villa de Monesterio), llega a su cuadragesimoprimera edición y en la de poesía, (Certamen Antonio Román Díez), alcanza el decimocuarto año, desde que la organización decidiera poner el nombre del poeta extremeño, muy arraigado a esta localidad.

En ambos casos, podrán participar personas mayores de 18 años, cualesquiera que sea su nacionalidad, no pudiendo presentar más de un trabajo por autor o autora. Según recogen las bases, “no serán premiados aquellos autores que hayan obtenido el mismo premio en las dos últimas convocatorias”. En cualquiera de las modalidades, las obras deberán ser “originales e inéditas, escritas en lengua castellana y que no hayan sido premiadas en otros certámenes o estén pendientes de resolución”, considerándose obre publicada, “toda aquella que haya sido difundida por medios materiales o digitales”.

Extensión y temática

Quienes deseen participar en el concurso de relatos, deberán ajustarse a un máximo de 2.500 palabras, interlineado 1.5, por una sola cara. En la modalidad de poesía, la extensión máxima será de 80 versos, presentados a ordenador, interlineado 1.5, columna única y una sola cara. En cualquiera de las modalidades, la temática será de libre elección por parte de autores y autoras. Tanto en una, como en la otra modalidad, para una mejor comprensión y valoración por parte del jurado, será obligatorio utilizar formato ‘Arial 12’. Los márgenes deben ser de 2 cm.

Cada participante presentará un sobre cerrado, en cuyo exterior figure el seudónimo elegido. En su interior deberá introducir dos sobres. Uno, con la obra (4 copias perfectamente legibles, en ningún caso firmadas por el autor). En el mismo sobre se incluirá una copia en soporte informático. El segundo sobre deberá contener los dados personales del autor, teléfono de contacto y fotocopia del DNI, además de una declaración de autoría y originalidad del trabajo.

Plazos

Las obras deberán ser remitidas por correo postal a la dirección de la Universidad Popular de Monesterio, en calle Templarios, n. 8, código postal, 06260, de Monesterio. El plazo límite de admisión de trabajos finalizará el viernes, 17 de julio, de 2026. El jurado fallará los premios durante la primera quincena del mes de agosto.

La entrega de premios se llevará a cabo en el acto institucional de inauguración oficial de la Feria de Septiembre, el martes, día 8 del citado mes. Los autores premiados deberán asistir personalmente. Su ausencia injustificada se entenderá como “renuncia al premio”.

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El ayuntamiento concederá dos premios, uno por modalidad, por valor de 300 €, cada uno de ellos. Las obras galardonadas quedarán a disposición de la institución municipal, reservándose el derecho de publicación de los originales premiados dentro de sus medios de difusión. Toda la información relativa a ambos certámenes está disponible en la web municipal. También se pueden dirigir consultas a través del correo electrónico, cculturamonesterio@hotmail.com.