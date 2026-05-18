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Música

Broche de oro del Aula de Canto y Coro de las Escuelas Municipales de Música a la celebración del Día Internacional de los Museos en Badajoz

Será este 18 de mayo en el Museo Luis de Morales a las 19.00 horas

Claustro del Museo de la Ciudad 'Luis de Morales'.

Claustro del Museo de la Ciudad 'Luis de Morales'. / Santi García

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

El Museo de la Ciudad Luis de Morales culminará este lunes 18 de mayo su programación especial con motivo del Día Internacional de los Museos con una de las citas más destacadas del calendario cultural de la jornada: un concierto del Aula de Canto y Coro de las Escuelas Municipales de Música de Badajoz, previsto para las 19.00 horas.

La actividad pondrá el cierre a varios días de propuestas impulsadas por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz para conmemorar esta efeméride internacional, que este año se celebra bajo el lema 'Museos uniendo un mundo dividido'.

El concierto

El recital reunirá a alumnado y profesorado de las Escuelas Municipales de Música en un concierto especial abierto al público dentro del emblemático espacio museístico pacense, consolidando así la apuesta del museo por acercar la cultura y las artes escénicas a todos los públicos.

La programación del Día Internacional de los Museos arrancó el pasado 15 de mayo con una visita guiada a la exposición temporal 'Costillo en privadas', dedicada al artista local Luis Costillo y comisariada por Julián Mesa. Durante el fin de semana también se han desarrollado actividades vinculadas al patrimonio histórico de la ciudad y talleres infantiles dirigidos a familias.

Más actividades

Además, este lunes el museo mantendrá un horario especial con actividades educativas durante la mañana en colaboración con alumnado del colegio Luis de Morales y del centro de educación especial Los Ángeles, así como con la participación de Carmen Corchero, coordinadora del área didáctica de la Asociación Amigos de Badajoz.

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Con esta iniciativa, el Museo de la Ciudad Luis de Morales se suma a la celebración internacional promoviendo actividades culturales, educativas y musicales para todos los públicos en pleno corazón de Badajoz.

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