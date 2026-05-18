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Extremareggae se presenta en Puebla de la Calzada con Willy Wylazo y un documental sobre Usain Bolt

La programación paralela del certamen llegará a Puebla de la Calzada el 22 de mayo y estrenará una colaboración con el Museo Vostell Malpartida

El músico y compositor Willy Wylazo, con su guitarra en una calle pacense.

El músico y compositor Willy Wylazo, con su guitarra en una calle pacense. / S. García

La Crónica de Badajoz

Badajoz

El Extremareggae Music Festival ya tiene hoja de ruta para su edición de 2026. La organización ha diseñado un ambicioso programa de actividades paralelas que busca fusionar la música con la educación y el análisis social, destacando la presentación oficial que tendrá lugar el próximo 22 de mayo en Puebla de la Calzada.

Cine y música en Puebla de la Calzada

La Casa de la Cultura de la localidad pacense será el epicentro de la jornada de presentación. La cita arrancará con la proyección de ‘Why Do Jamaicans Run So Fast’, un documental que explora el fenómeno del atletismo en la isla caribeña y la figura del legendario Usain Bolt, analizando los vínculos entre el éxito deportivo, la cultura y la sociedad jamaicana.

Como plato fuerte para cerrar la jornada, el artista Willy Wylazo ofrecerá una actuación en formato banda, sirviendo de embajador sonoro para lo que será la nueva entrega de un festival ya consolidado en la región.

Apuesta por la educación y el impacto social

Desde la organización subrayan que el festival busca "acercar la cultura reggae más allá de los escenarios", consolidando un programa con impacto educativo y social en el territorio. Bajo esta premisa, el documental de Usain Bolt contará con un pase matinal dirigido específicamente a los centros educativos de Puebla de la Calzada.

El Extremareggae se ha consolidado como una cita de referencia en la región, con presencia de artistas como Adriana Rogan, Sû, Lidiop o Black Omolo.

Desembarco en la provincia de Cáceres

Una de las grandes novedades de esta edición es la expansión del festival hacia la provincia de Cáceres. Gracias a una colaboración con el Museo Vostell Malpartida, el próximo 19 de mayo se llevará a cabo el taller de percusión ‘Tambores del alma. Construyendo ritmos, construyendo comunidad’, coincidiendo con el Día de los Museos.

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Esta actividad, impartida por Katia Goreti y Sü, estará dirigida al alumnado del centro educativo Los Barruecos. El objetivo es que los jóvenes se familiaricen con la historia de la percusión, descubran los beneficios del reciclaje y entiendan la música como un "lenguaje universal" capaz de facilitar la cohesión social.

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