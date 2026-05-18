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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
"Tenemos niñas de 10 años y adolescentes que pierden 15 kilos en semanas": la alerta de la unidad de trastornos alimentarios de Badajoz
La psiquiatra María Angustias García Herráiz, tras 26 años al frente del servicio provincial, advierte del aumento de menores de 15 años, casos más graves y nuevos perfiles vinculados a redes sociales, bullying y problemas emocionales
El último cante de Matías de Paula antes de morir de un disparo en Villanueva de la Serena
El portal especializado Aire Flamenco comparte el vídeo del artista interpretando 'Reniego' unas horas antes de su muerte
El convento de Santa Ana de Badajoz, escenario de un concierto con esencia barroca
Quince alumnos del Conservatorio Superior de Música ‘Bonifacio Gil’ interpretarán obras de Monteverdi, Händel o Agrell
El Badajoz empieza con mal pie
Los blanquinegros cayeron ante el Jaraíz en el primer encuentro de las semifinales regionales del playoff de ascenso y tendrá que remontar el próximo domingo en el Nuevo Vivero si quiere mantener sus opciones de subir
Broche de oro del Aula de Canto y Coro de las Escuelas Municipales de Música a la celebración del Día Internacional de los Museos en Badajoz
Será este 18 de mayo en el Museo Luis de Morales a las 19.00 horas
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas