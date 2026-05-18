Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de mayo

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El portal especializado Aire Flamenco comparte el vídeo del artista interpretando 'Reniego' unas horas antes de su muerte

Quince alumnos del Conservatorio Superior de Música ‘Bonifacio Gil’ interpretarán obras de Monteverdi, Händel o Agrell

Los blanquinegros cayeron ante el Jaraíz en el primer encuentro de las semifinales regionales del playoff de ascenso y tendrá que remontar el próximo domingo en el Nuevo Vivero si quiere mantener sus opciones de subir

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