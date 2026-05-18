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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de mayo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Angustias García, psiquiatra de la unidad de trastornos alimentarios de Badajoz, a las puertas del centro de salud de Cerro del Viento.

Angustias García, psiquiatra de la unidad de trastornos alimentarios de Badajoz, a las puertas del centro de salud de Cerro del Viento. / J. H.

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

"Tenemos niñas de 10 años y adolescentes que pierden 15 kilos en semanas": la alerta de la unidad de trastornos alimentarios de Badajoz

La psiquiatra María Angustias García Herráiz, tras 26 años al frente del servicio provincial, advierte del aumento de menores de 15 años, casos más graves y nuevos perfiles vinculados a redes sociales, bullying y problemas emocionales

El último cante de Matías de Paula antes de morir de un disparo en Villanueva de la Serena

El portal especializado Aire Flamenco comparte el vídeo del artista interpretando 'Reniego' unas horas antes de su muerte

El convento de Santa Ana de Badajoz, escenario de un concierto con esencia barroca

Quince alumnos del Conservatorio Superior de Música ‘Bonifacio Gil’ interpretarán obras de Monteverdi, Händel o Agrell

El Badajoz empieza con mal pie

Los blanquinegros cayeron ante el Jaraíz en el primer encuentro de las semifinales regionales del playoff de ascenso y tendrá que remontar el próximo domingo en el Nuevo Vivero si quiere mantener sus opciones de subir

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