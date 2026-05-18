El PSOE propone una estrategia para ordenar el uso de la Inteligencia Artificial en el Ayuntamiento de Badajoz

El Grupo Municipal Socialista ha registrado una moción para su debate en el próximo pleno en la que plantea la elaboración de una Estrategia Municipal de Inteligencia Artificial y Digitalización Responsable en el Ayuntamiento de Badajoz.

Al respecto, la portavoz socialista, Silvia González Chaves, ha señalado que Badajoz "no necesita destellos tecnológicos de corto recorrido, sino una estrategia seria para que la inteligencia artificial sirva a la ciudad". A su juicio, la IA puede ayudar a mejorar la atención ciudadana, simplificar trámites, ordenar información, reducir tiempos de espera y hacer más accesibles los servicios públicos, "pero siempre con garantías, transparencia y control humano".

"No parte de cero"

El PSOE ha recordado asimismo que Badajoz "no parte exactamente de cero", y que en los últimos meses se han conocido iniciativas vinculadas a la IA, la accesibilidad y la transformación digital, desde experiencias municipales de "muy corto" recorrido en el ámbito turístico hasta proyectos como 3VA, orientado a facilitar la comunicación de personas con discapacidad; Spot4Dis, relacionado con la gestión digital de plazas para personas con movilidad reducida; acciones formativas dentro de Badajoz Emprende; o la celebración en Ifeba de Potencial Digital 2025.

"Todo eso demuestra que el debate ya está aquí", ha indicado González, "pero también que tener proyectos sueltos o acoger eventos tecnológicos no equivale a tener una política municipal propia de inteligencia artificial".

Diagnóstico de la situación digital

Así, la moción, que tiene un "indudable peso en cuanto a contenidos y argumentación", plantea como primer paso un diagnóstico de la situación digital del ayuntamiento y un inventario de herramientas digitales avanzadas, sistemas automatizados e inteligencia artificial utilizados o promovidos por el consistorio, con información sobre su finalidad, área responsable, proveedor, coste, datos utilizados, supervisión humana, evaluación disponible y situación actual.

El texto también propone valorar las experiencias ya anunciadas, incluidas las vinculadas al turismo, para saber qué funcionó o qué no, qué coste tuvieron y qué aprendizaje puede extraerse antes de impulsar nuevas herramientas, según indica en nota de prensa el Grupo Socialista, que plantea estudiar un asistente virtual municipal de atención ciudadana, distinto de experiencias sectoriales o promocionales.

En este sentido, estaría orientado a resolver dudas sobre trámites, registro, cita previa, tributos, movilidad, cultura, deportes, participación ciudadana, ayudas, incidencias urbanas, servicios sociales y pedanías. En todo caso, sería un proyecto "piloto, medible y progresivo, sin sustituir la atención presencial, telefónica o personalizada".

Eje prioritario, la accesibilidad universal

La moción incorpora además la accesibilidad universal como eje prioritario, con especial atención a personas mayores o con discapacidad, ciudadanía con dificultades digitales, pedanías y barrios con más barreras de acceso.

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González ha señalado que la propuesta se ha elaborado tras recabar orientación y asesoramiento de perfiles profesionales especializados en inteligencia artificial aplicada a la administración pública, innovación municipal, accesibilidad digital, protección de datos y transformación de servicios públicos. "No queremos que Badajoz improvise ni que confunda innovación con anuncios sueltos. Queremos abrir un camino serio, útil y con garantías", ha concluido.