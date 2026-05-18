Sanitarios de la UCI de Badajoz reclaman más plantilla ante una presión asistencial asfixiante: "No podemos más"

"Sin manos, sin gente, nadie cuida al paciente". "Ea, ea, ea, la UCI se cabrea". "¿Cómo humanizar si no hay personal?". Con estos lemas, personal sanitario de la UCI del Hospital Universitario de Badajoz se ha concentrado este lunes ante la puerta principal del centro para denunciar una situación que consideran insostenible por la falta de profesionales, el aumento de la presión asistencial y el riesgo que, aseguran, supone para la seguridad de los pacientes críticos.

La movilización ha reunido a trabajadores de una unidad que, según los convocantes, lleva años arrastrando problemas de plantilla sanitaria y de organización. La protesta busca hacer visible una realidad que los profesionales describen como diaria y que, afirman, afecta tanto a quienes trabajan en la UCI como a los pacientes que dependen de una vigilancia constante.

Los sanitarios sostienen que la Unidad de Cuidados Intensivos ha alcanzado un punto crítico. Denuncian déficit de personal, jornadas marcadas por una exigencia "asfixiante", ratios que no se cumplen y una demanda asistencial que consideran cada vez más difícil de asumir. Aunque reconocen que las dificultades se extienden a otras áreas del hospital, insisten en que en cuidados intensivos el margen de error es mínimo, porque se atiende a pacientes de extrema gravedad, muchos de ellos derivados de otros centros de Extremadura.

Sobrecarga asistencial

Eva Soto, técnico de enfermería en la UCI de Badajoz, ha sido una de las profesionales que ha puesto voz a las reivindicaciones. Ha explicado que en los turnos de mañana y tarde trabajan cuatro técnicos de enfermería, mientras que en el turno de noche son uno menos. "Por la noche estamos bajo mínimos, no podemos más", ha afirmado. Según ha relatado, cuando se produce un ingreso o un paciente empeora, el personal debe dejar otras tareas para atender esa urgencia, lo que aumenta la sobrecarga asistencial del resto de la unidad.

Soto ha reclamado la incorporación de una cuarta técnico de enfermería durante la noche y una reducción del número de pacientes asignados a cada profesional. "Cada técnico de enfermería lleva cuatro pacientes de UCI y lo que conlleva eso", ha señalado. La sanitaria ha recordado que su trabajo no se limita a la alimentación de los pacientes, sino que incluye medicación oral, controles horarios, preparación de curas, apoyo al médico en vías y múltiples tareas que requieren tiempo, atención y precisión.

El personal advierte de que la sobrecarga está pasando factura física y emocionalmente. Eva Soto ha reconocido que los equipos siguen sacando el trabajo adelante porque la plantilla de la UCI "siempre ha estado a la altura", pero ha pedido ayuda para poder mantener esa respuesta. "Necesitamos que nos echen una mano ahora para seguir siendo ese personal tan fuerte", ha dicho. También ha subrayado que la unidad recibe enfermos muy graves de otros hospitales, centros y servicios, al ser una UCI de referencia.

La UCI no para

La profesional ha descrito noches en las que pueden coincidir nuevos ingresos, pacientes críticos de larga estancia, quirófanos, pruebas radiológicas y empeoramientos clínicos. "Es que no se para", ha resumido.

Preguntada por el tiempo que llevan soportando esta situación, Soto ha recordado que entró por primera vez en la Unidad de Cuidados Intensivos en 2007 y ha lamentado que no se haya avanzado lo suficiente desde entonces. "El personal de la UCI es gente que ama lo que hace y eso es lo que tenemos a nuestro favor", ha puntualizado, antes de pedir al Servicio Extremeño de Salud y a la dirección del hospital que escuche las demandas.

Por su parte, la enfermera Victoria Barroso ha centrado la reivindicación en la necesidad de aumentar la plantilla. Según ha explicado, la unidad cuenta con 30 camas y en cada turno trabajan actualmente 10 enfermeros. Si se aplicara una proporción de dos pacientes por enfermero, serían necesarios 15 profesionales por turno. "Ahora mismo somos 10", ha lamentado.

"Hay días que se está bien y se puede trabajar en condiciones, pero hay muchísimos otros días que no podemos", Victoria Barroso — Enfermera en la UCI

Barroso ha asegurado que la administración responde que la UCI no siempre se llena, pero ha puesto como ejemplo una noche reciente en la que había 27 pacientes ingresados y 10 enfermeros de servicio. "Eso de que no se llena, bueno, hay días que se está bien y se puede trabajar en condiciones, pero hay muchísimos otros días que no se puede", ha afirmado. La enfermera ha recordado que entre enero y mayo de 2025 realizaron un estudio interno sobre los ratios y concluyeron que el 80% de los turnos estaban fuera de ratio.

Los profesionales no niegan que se autoricen refuerzos, pero cuestionan que la solución dependa de la disponibilidad voluntaria de la plantilla de la UCI en sus días libres. Barroso ha explicado que los avisos suelen llegar por teléfono o por WhatsApp para preguntar si algún compañero puede acudir a reforzar. A su juicio, esta fórmula puede servir de manera puntual, pero no resuelve el problema a medio y largo plazo. "No es justo ni para nosotros ni para los pacientes que la mejor atención dependa de que alguien quiera ir en sus días libres", ha defendido.

El derecho al descanso

La enfermera ha señalado que el problema se agrava especialmente los fines de semana, cuando resulta más difícil encontrar profesionales dispuestos a incorporarse de manera voluntaria. Ha recordado que el descanso y la conciliación también forman parte de las condiciones básicas de cualquier trabajador. "Todos tenemos derecho a descansar, a conciliar y no tengo por qué venir en mis días libres a reforzar", ha afirmado, por eso reclama que se modifique el plan funcional de la unidad y se incorporen más profesionales de forma estable, en lugar de sostener el servicio con refuerzos puntuales.

La falta de manos, insisten, puede afectar al cumplimiento de protocolos, a la vigilancia continua, a la rapidez de respuesta ante una emergencia y a la calidad de los cuidados. En una UCI, recuerdan, cada intervención puede ser decisiva y cada profesional atiende situaciones de enorme complejidad clínica.

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Los profesionales advierten, además, de que si no reciben respuesta mantendrán las movilizaciones y se concentrarán cada lunes ante el hospital.