El TikTok de un joven de Badajoz que se fue a Suiza para buscar su futuro: "Aquí siento que puedo avanzar"

Con una mochila cargada de incertidumbre, dos maletas y más de treinta horas de autobús, Guillermo Toresano decidió dejar Badajoz atrás para probar suerte en Suiza. Tenía 23 años, una oposición de bombero en marcha y una sensación cada vez más presente entre muchos jóvenes extremeños: que fuera de España las oportunidades laborales y económicas son muy diferentes.

Ahora, desde el pequeño municipio suizo de Meiringen, el pacense cuenta su experiencia a través de TikTok en el perfil @toresano03, donde miles de personas siguen su aventura emigrando al extranjero para trabajar como camarero mientras ahorra dinero y descubre una nueva forma de vida.

Una realidad muy desigual

"Literalmente, el dinero", responde sin rodeos cuando explica qué le empujó a regresar a Suiza después de una primera experiencia en 2024. "Aquí se gana cuatro veces más que en España y se trabaja menos. Yo trabajaba de camarero allí y estás explotado. Aquí puedes estar tranquilo, tienes descansos y cobras muchísimo mejor".

Guillermo nació en Badajoz en 2002 y, aunque comenzó estudiando Derecho entre Huelva, Badajoz y Cáceres, terminó encontrando otro camino. "La carrera nunca me llegó a gustar. Entré porque no sabía qué hacer y porque en mi familia hay un despacho de abogados", explica. Con el tiempo decidió opositar a bombero, un objetivo que sigue manteniendo mientras trabaja en Suiza. "La ventaja es que puedo estudiar a distancia y seguir preparándome".

Un viaje internacional que lo cambió todo

Su historia comenzó casi por casualidad. En 2024 planeó viajar a Venezuela junto a un amigo, pero las elecciones y la situación política del país alteraron sus planes. "Al final me fui a Holanda y la experiencia de trabajar fuera me gustó muchísimo", recuerda. Después llegó Suiza. "A mí me encanta la montaña y decidí venirme a un pueblo de aquí sin saber siquiera si se ganaba dinero o no".

La primera llegada no fue sencilla. Viajó con su entonces pareja y, poco después, la relación terminó. "Hubo días en los que literalmente dormía en la calle", confiesa. Sin contactos y sin dominar el alemán, encontró apoyo gracias a la casualidad. "Un día me acerqué a un grupo de chicos que estaban tomando algo y uno era español. Nos hicimos amigos y me ofreció quedarme en su casa".

Ese amigo, David, se convirtió en uno de sus grandes apoyos. "Gracias a él pude volver y empezar otra vez", cuenta Guillermo, que regresó a Badajoz a finales de agosto y ha vuelto recientemente a Suiza en abril.

El regreso a Suiza

El viaje de vuelta fue precisamente el contenido que disparó su popularidad en TikTok. "Fueron más de treinta horas en autobús y me tocó al lado un hombre muy extraño. Lo grabé y el vídeo se hizo viral", relata entre risas. "La gente me preguntaba por qué iba en bus y no en avión, pero yo llevaba equipaje para vivir aquí, no podía ir solo con una mochila", argumenta. En ese primer vídeo recibió más de 4.200 me gusta y cuenta con más de 112.000 visualizaciones.

Desde entonces, cientos de personas le escriben interesándose por su experiencia. "Hay muchísima gente en España que quiere venir a trabajar aquí", asegura. "Muchos me preguntan cómo lo he hecho o si puedo ayudarles".

Su trabajo actual

Actualmente trabaja en un bar portugués de una zona turística suiza donde mezcla español, portugués, inglés y algunas nociones de alemán. "Esto es una locura. Con unos hablo español, con otros portugués y luego tengo que atender en inglés o defenderme en alemán".

No todo ha sido positivo. Guillermo también denuncia situaciones laborales difíciles. En uno de sus primeros empleos en un hotel asegura haber sufrido humillaciones y malas condiciones. "El jefe hacía comentarios racistas y se reían de mí delante de los demás. Trabajé 14 horas y me pagaron 60 francos", lamenta.

Aun así, su balance sigue siendo claro. "Lo recomiendo cien por cien. Aquí percibo que hay muchísimo trabajo", afirma. "Los suizos suelen estudiar para empleos más cualificados y muchos trabajos de hostelería o tiendas los hacen inmigrantes".

Pese a sentirse cómodo en Suiza, Guillermo no descarta volver algún día a España. "España es mi sitio porque allí está mi gente", admite. Sin embargo, también sueña con seguir explorando el mundo. "Me gustaría probar Australia. A mí me gusta conocer gente y vivir experiencias nuevas".

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Mientras tanto, continúa compartiendo su día a día en redes sociales y mostrando una realidad que conecta con miles de jóvenes españoles que buscan fuera lo que sienten que no encuentran en casa: estabilidad, ahorro y oportunidades. "Aquí estoy muy bien", resume. "No ha habido ningún momento en el que haya pensado que estoy mal por haber venido".