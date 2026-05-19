Los autores del robo de las joyas de la Virgen de los Remedios serían responsables de otro asalto en una iglesia de Badajoz

El robo de las joyas de Nuestra Señora Santa María de los Remedios de Fregenal de la Sierra (Badajoz) sigue sin resolverse. La Guardia Civil trabaja para conseguir localizar a los dos responsables de este incidente que se produjo el pasado viernes. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha asegurado en la mañana de este martes que hay "algunas vías de investigación abiertas" y espera tener resultados próximamente.

El suceso se produjo en la tarde del viernes cuando dos individuos, a cara descubierta, sustrajeron anillos, pulseras y otras alhajas que llevaba puesta la Virgen de los Remedios. Accedieron al camarín y se hicieron con las mencionadas joyas.

Autores de otros actos ilícitos

Quintana asegura que la investigación que están desarrollando los agentes de la Benemérita está siendo intensa y que están jugando un papel clave las imágenes de las cámaras de seguridad que están instaladas en el santuario mariano.

Al contar con ellas se ha podido identificar a los autores del robo, pero sin poder detenerlos todavía. Pocos detalles han trascendido de esta investigación para, precisamente, no entorpecerla. Desde el primer momento, el Instituto Armado ha reclamado prudencia y cautela a todas las personas que han podido conocer las líneas de investigación y todos los extremos de lo ocurrido el pasado viernes. Lo que sí ha informado el delegado del Gobierno es que podría no ser el primer acto ilícito de la misma naturaleza: "Creo que ha habido algún otro robo de las mismas personas en algún otro sitio de alguna otra iglesia", ha dicho. Así, ha señalado que esta se trata de una de las líneas de investigación que tienen abierta.

Sin dar más detalles ha especificado que dichos actos se habrían producido en la misma provincia de Badajoz sin cuantificar cuántos han sido ni la localización de los mismos.

Otros robos similares

No es la primera vez que hechos similares ocurren en las ermitas y santuarios de la archidiócesis de Mérida - Badajoz. En noviembre de 2018 varias personas se llevaron las imágenes de dos santos y de Nuestra Señora de Perales de la ermita que tiene el mismo nombre. Días después apareció la talla en el entorno del arroyo El Tripero a dos kilómetros del templo.

En 2022 en la ermita de la Virgen de la Estrella de Los Santos de Maimona mutilaron la talla para poder robar la corona que llevaba puesta. Nunca se dio caza al autor o los autores ni tampoco se recuperaron las piezas robadas.

En 2023 también se denunció ante la Guardia Civil el robo de la corona de la Virgen de Nuestra Señora de la Antigua, patrona de La Haba. Los ladrones forzaron la puerta de la ermita, rompieron el cristal que protege a la imagen y se llevaron la corona.

Hace escasos meses, en octubre de 2025, varias personas se llevaron consigo la talla de la Virgen del Buensuceso que estaba instalada en la hornacina en el exterior de la ermita. Se trata de una imagen tallada en piedra de mármol de estilo barroco que data del siglo XVII, y desde entonces se hallaba en una hornacina sobre peana, presidiendo los exteriores de la entrada a la capilla, a unos seis metros de altura.

Los agentes de la Compañía Territorial de Zafra para tratar de dar con su paradero, coincidieron con la investigación paralela llevada a cabo por el Área de Investigación de la Guardia Civil de San Lorenzo del Escorial (Madrid). Allí, un vecino de esta localidad denunció haber adquirido dos tallas en piedra de 'Vírgenes' a través de un contacto de WhatsApp conocido por otras compras realizadas en páginas web de coleccionismo, de las que tan solo hasta el momento había recibido una de ellas.

Una vez coordinada la investigación por ambas unidades de la Guardia Civil y analizada la imagen que tenía en su poder el denunciante, se pudo determinar que se trataba de la sustraída en Fuente del Maestre, que fue reconocida sin ningún género de dudas por el párroco de la ermita. Los agentes pudieron implicar en el robo a tres vecinos de Villafranca de los Barros que pertenecen a una misma familia a quienes se les detuvo en el mes de enero.

Por el momento, se desconocen más detalles del último robo registrado en el santuario de Fregenal de la Sierra, lo que sí confirman desde la Archidiócesis de Mérida - Badajoz es que el mencionado recinto contaba con sistema de seguridad y vigilancia desde hace cuatro años.