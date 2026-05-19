Cien años de la Guardia Civil en Almendralejo se exhiben en el Palacio del Vino y la Aceituna

El Palacio del Vino y la Aceituna acoge hasta este domingo una exposición fotográfica e histórica de la Guardia Civil organizada con motivo del centenario del puesto de Almendralejo. La muestra, instalada en el pabellón B del recinto, podrá visitarse en horario de 9:00 a 14:00 horas y cuenta con entrada libre para todo el público. Se trata de uno de los actos conmemorativos más destacados organizados para celebrar los cien años de presencia de la Guardia Civil en la ciudad.

La exposición incluye una amplia colección de imágenes históricas cedidas por el Centro de Fotografía Histórica de la Guardia Civil, además de uniformes, vehículos clásicos, utensilios y diverso material relacionado con la evolución del cuerpo a lo largo de las décadas. Uno de los espacios más especiales está dedicado precisamente al cuartel de Almendralejo y su historia durante este siglo de servicio a la ciudadanía.