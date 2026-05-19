El circuito escénico de teatro inclusivo arranca con el estreno de 'Troyanas: Mujeres en guerra'

La Diputación de Badajoz ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de teatro inclusivo y un circuito escénico en la comarca de Tierra de Barros-Río Matachel. La iniciativa se materializa con la obra 'Troyanas: Mujeres en guerra', un montaje que nace directamente de los Presupuestos Provinciales Participativos de la institución.

La propuesta ha sido desarrollada por la compañía teatral extremeña Atutiplan y cuenta con la dirección y dramaturgia de Miguel Ángel Latorre. El elenco está integrado por un grupo heterogéneo de 28 personas caracterizado por la diversidad y el compromiso, quienes han transformado los ensayos en una experiencia colectiva donde las diferencias individuales enriquecen el resultado final.

Un proceso nacido de las aulas de ensayo

El camino de esta producción comenzó con la realización de talleres escénicos en las localidades de Hornachos y Ribera del Fresno. En estos espacios, personas con y sin discapacidad compartieron el escenario, compartiendo aprendizajes y emociones. De este modo, el proyecto consolida la inclusión real sobre las tablas, reflejada en cada ensayo y en la aportación de cada una de las voces participantes.

Alianzas locales y sociales

La obra propone una mirada contemporánea del texto clásico para conectar el dolor, la resistencia y la memoria de las mujeres que sufren las consecuencias de la guerra y las violencias actuales. El núcleo de la representación es su coro inclusivo, que une a distintas actrices en una sola voz sin etiquetas.

Para llevar a cabo la iniciativa, se ha contado con la colaboración de ayuntamientos, asociaciones y colectivos sociales y culturales de la zona. Entre ellos destacan Plena Inclusión de Villafranca de los Barros, el centro La Providencia de Ribera del Fresno, así como las agrupaciones locales Batilo Teatro (Ribera del Fresno) y Palique Teatro (Hornachos).

Calendario de representaciones

El circuito teatral llevará la obra por siete municipios de la comarca. Las funciones programadas se desarrollarán en las siguientes fechas y localidades: Villafranca de los Barros, Hornachos, Puebla de la Reina, Puebla del Prior, Hinojosa del Valle, Palomas y Ribera del Fresno.

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Las representaciones tendrán lugar durante los meses de mayo y junio, concretamente los días 20 y 31 de mayo, y 4, 6, 11 y 18 de junio. Con este tipo de propuestas, la institución provincial busca dinamizar la participación ciudadana, crear comunidad y facilitar el acceso a las artes escénicas en el entorno rural.